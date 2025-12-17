YouTubeを中心に活動するぺえ「執着しちゃダメね」 “離れていく人”に対する思いを明かし反響「すごい響いた」
YouTubeを中心に活動するタレント・ぺえ（33）が16日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人間関係にまつわる心境を吐露し、その考え方が話題となっている。
【動画】「すごい響いた」ファン絶賛、ぺえが語る"離れていく人"に対する思い
ぺえは「あなたの役割は終わりました。私の人生にいてくれてありがとう」と題した動画で、「自分から離れてった人間とか環境には、執着しちゃダメね」と話し出し、“離れていく人”に対する持論を述べた。
「出会いと別れって相手が誰だろうとあると思っていた方がいいね」と前置きしたうえで、別れが訪れることを前提にしておけば、いざという時に受け入れやすく、不要な執着で自分を苦しめずに済むと、別れに対する気持ちの整理の仕方を伝えた。
続けて「自分が悪いことしたわけでもないのに、離れていく人っているじゃない？」と問いかけ、そういう相手は「別れのタイミングが来たってことね」「だからもう、絶対に追わない」と、自然に離れていく人や環境とは、距離を保つべきだという考えを明かした。
人との縁は「出会うべきタイミングで出会って、離れるべきタイミングで離れていくんだなと思う」と話し、“なぜ離れてしまうのか”と逆らうことはしない「あ、そう、その時が来たんだ。もうあなたは私の人生において役割を終えた人なのね、ありがとう」と受け入れるようにしていることを語った。
「そしたら感謝の気持ちで終われるじゃん」「ちゃんと私の人生で役割を果たしてくれたわけだから」と、去る人へ向けた温かな思いを示している。
ぺえのこの動画に、コメント欄には「ぺえちゃんの言葉に少し救われました」「私の人生において役割を終えた人… すごい響いた」「ぺぇちゃんありがとう」「ぺえちゃん居てほっとした」「気持ちが楽になったよ」などと多くの反響が集まっていた。
