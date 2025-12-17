女優の夏菜（36）が、16日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。自身の子育てキャラを明かした。

今回は「只今イヤイヤ期 2歳3歳ママの叫びSP」として、MCの藤本美貴（40）、横澤夏子（35）とともにトークを展開した。

夏菜は3歳の長女、2歳の長男の母。横澤に「3歳、2歳の子育てはどうですか？」と聞かれると、「いかがですか？ じゃないですよ〜」と苦笑いしながら大変さをにじませた。

「スーパーマーケットに行くと、“どっちがカートに乗るか論争”」という。買い物用のカートに、どちらが乗るかで争うという。ある日、長女が乗り、長男が押す形になった。曲がらないように夏菜が修正するたびに、長男がそれを嫌がった。そのうち「息子がぶち切れて。お姉ちゃんが乗っているカートをブォーン！って」と思いきり押したという。

カートが精肉の棚にぶつかり、跳ね返ってほかの客に当たった。「申し訳ありません！」と平謝りし、険しい表情で息子を怒鳴った。「その繰り返しで、毎日」と話した。

横澤から「怒るとき、周りの目とか気にならないですか？」と問われ、「めっちゃくちゃ怒鳴るキャラだと思われていると思います。でも、怒鳴らずにはいられない」と話した。