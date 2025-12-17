ÀçÂæMF¾¾°æÏ¡Ç·¤é3Áª¼ê¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Öº£ÅÙ¤³¤½J1¾º³Ê¤òÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¡×
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï17Æü¡¢MF¾¾°æÏ¡Ç·(25)¡¢MFÆîÁÏÂÀ(19)¡¢MF²£»³ñ¥Âç(19)¤È2026¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤ª¤è¤Ó2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀçÂæ¤Ïº£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷Æâ¤Î6°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÀá¤ÎÇÔÀï¤Ç·÷³°¤Î7°Ì¤ËÅ¾Íî¡£2021Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1Éüµ¢¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢3Áª¼ê¤Îº£µ¨½Ð¾ìµÏ¿&¥³¥á¥ó¥È
¢¦¾¾°æÏ¡Ç·
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2:27»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ:1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:0»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯´ÖÇ®¤¤±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¼«³Ð¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤¡¢º£ÅÙ¤³¤½J1¾º³Ê¤òÉ¬¤ºÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆîÁÏÂÀ
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2:1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ:1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
Íèµ¨¤â¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆËèÆüÃç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ç®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦²£»³ñ¥Âç
¡Ú½Ð¾ìµÏ¿¡Û
J2:0»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ:0»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:1»î¹ç½Ð¾ì0ÆÀÅÀ
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£¥·¡¼¥º¥ó¤âºÇ¹â¤ËÇ®¤¤±þ±ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢²þ¤á¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì£¤ï¤Ã¤¿²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¤¡¢Áö¤êÂ³¤±¡¢¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
