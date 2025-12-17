無所属で活動していた山形県選出の芳賀道也参議院議員がきょう、国民民主党に入党を申し入れ承認されました。「政策の良さ」が入党の決め手になったとしています。

【写真を見る】県選出・芳賀道也 参議院議員が国民民主党に入党 決め手は「政策の良さ」 今後の政治への向き合い方は（山形）

参議院県選出の芳賀道也さんはこれまで特定の政党には所属せず、国民民主党の会派、新緑風会で活動をしてきました。

芳賀さんはきょう開かれた国民民主党の両院議員総会で入党を申し入れ、党から承認を受けたということです。

■TUYの単独取材に

芳賀さんはきょう午後、ＴＵＹの電話取材に応じました。

参議院議員・芳賀道也さん「何よりも今回のガソリンの減税であるとか灯油の減税、４年以上かかりましたけど、国民の声を拾って５１年変わらなかったことを動かしたと、みなさんの１票の力で動くんだと言う証明ができたという、国民民主党の政策の良さ、これは野党入りには一番の要因になりました」





参議院議員・芳賀道也さん「制度や法律をつくったり、そういう形で、一気にある分野を良くしていくということにもチャレンジしたいという思いでもいます。一つでも国民にとっていい結果が得られるように頑張っていく」

県選出の国民民主党の国会議員は参議院議員の舟山康江さん、衆議院議員の菊池大二郎さんに続き、芳賀さんで３人目となります。