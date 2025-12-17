郷ひろみの名バラード「言えないよ」をmagoraがカバー！「少し違った角度から同じ気持ちを眺められるような気がします」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第46弾となる最新作「言えないよ × magora」のMVが12月19日18時よりYouTubeにてプレミア公開される。

■原曲は郷ひろみの代表曲のひとつ

原曲「言えないよ」は、1994年にリリースされた郷ひろみの代表曲のひとつ。“バラード3部作”の中心に位置づけられ、控えめな言葉の奥にある繊細な感情と、胸に残るメロディが魅力の一曲として、いまでも多くの人に聴き継がれている。

いま、90年代の空気感や感情表現が再び注目されるなか、この曲が持つ“控えめであたたかい切なさ”は、自然と現代のリスナーにも寄り添う。

今回この楽曲をカバーしたのは、柔らかさのなかにしっかりと芯を持つ歌声が印象的なシンガーソングライター magora。男性ボーカルならではの低音のあたたかさと、語尾に宿るわずかな揺れが“言えない想い”の温度を丁寧に描き出す。聴き手に寄り添うようなナチュラルな歌い回しは、原曲が持つあの“すこし不器用でまっすぐな感情”を現代的に結び直す。

そして活動のなかで磨かれてきた表現力や、信頼するミュージシャンたちとの自然体のアンサンブルが加わることで、原曲が持つ普遍性を保ちながらも、いまの時代に馴染む“静かな温度”をまとったバラードへと生まれ変わった。

90年代の柔らかな空気感と、magora の静かな深さが重なり、「言えないよ」は令和のリスナーにそっと寄り添う新しい一曲として響きそうだ。

MVのビジュアルは、レトロガーリーでキラキラした世界を描くイラストレーター Engawaが描き下ろした。