主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 181( 125)
TOPIX先物 3月限 246( 246)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 342( 342)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 45( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 180( 174)
TOPIX先物 3月限 147( 40)
日経225ミニ 3月限 420( 420)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 56( 56)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1263( 817)
TOPIX先物 3月限 162( 116)
日経225ミニ 1月限 6686( 2378)
2月限 235( 181)
3月限 94851( 49845)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1078( 600)
日経225ミニ 1月限 3382( 1242)
2月限 195( 121)
3月限 49448( 24190)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 190( 190)
日経225ミニ 1月限 210( 210)
2月限 31( 31)
3月限 3968( 3968)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 433( 433)
日経225ミニ 1月限 449( 449)
2月限 35( 35)
3月限 26847( 26847)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 181( 125)
TOPIX先物 3月限 246( 246)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 342( 342)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 45( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 180( 174)
TOPIX先物 3月限 147( 40)
日経225ミニ 3月限 420( 420)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 56( 56)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1263( 817)
TOPIX先物 3月限 162( 116)
日経225ミニ 1月限 6686( 2378)
2月限 235( 181)
3月限 94851( 49845)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1078( 600)
日経225ミニ 1月限 3382( 1242)
2月限 195( 121)
3月限 49448( 24190)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 190( 190)
日経225ミニ 1月限 210( 210)
2月限 31( 31)
3月限 3968( 3968)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 433( 433)
日経225ミニ 1月限 449( 449)
2月限 35( 35)
3月限 26847( 26847)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース