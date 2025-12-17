　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 181(　　 125)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 246(　　 246)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 342(　　 342)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　45(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 180(　　 174)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 147(　　　40)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 420(　　 420)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　56(　　　56)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1263(　　 817)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 162(　　 116)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6686(　　2378)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 235(　　 181)
　　　　　 　 　 3月限　　　 94851(　 49845)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1078(　　 600)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3382(　　1242)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 195(　　 121)
　　　　　 　 　 3月限　　　 49448(　 24190)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 190(　　 190)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 210(　　 210)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　31(　　　31)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3968(　　3968)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 433(　　 433)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 449(　　 449)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 3月限　　　 26847(　 26847)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース