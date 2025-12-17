主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2737( 1331)
TOPIX先物 3月限 902( 522)
日経225ミニ 3月限 28( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 172( 0)
TOPIX先物 3月限 480( 184)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 949( 362)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 676( 527)
TOPIX先物 3月限 1165( 705)
日経225ミニ 3月限 2160( 2153)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 672( 282)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 7( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2121( 1063)
6月限 1( 1)
TOPIX先物 3月限 502( 420)
日経225ミニ 1月限 6647( 2645)
2月限 132( 112)
3月限 82268( 42882)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 892( 496)
6月限 21( 13)
日経225ミニ 1月限 3512( 1232)
2月限 209( 129)
3月限 44643( 21945)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 296( 296)
2月限 38( 38)
3月限 4561( 4561)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 550( 550)
6月限 15( 15)
日経225ミニ 1月限 673( 673)
2月限 37( 37)
3月限 29826( 29826)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
