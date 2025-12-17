　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2737(　　1331)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 902(　　 522)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　28(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 172(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 480(　　 184)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 949(　　 362)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 676(　　 527)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1165(　　 705)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2160(　　2153)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 672(　　 282)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　　 7(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2121(　　1063)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 502(　　 420)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6647(　　2645)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 132(　　 112)
　　　　　 　 　 3月限　　　 82268(　 42882)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 892(　　 496)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　21(　　　13)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　3512(　　1232)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 209(　　 129)
　　　　　 　 　 3月限　　　 44643(　 21945)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 296(　　 296)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　38(　　　38)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4561(　　4561)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 550(　　 550)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 673(　　 673)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　37(　　　37)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29826(　 29826)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース