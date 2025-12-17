外国証券 先物取引高情報まとめ（12月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9162( 8697)
6月限 53( 3)
TOPIX先物 3月限 7485( 7485)
日経225ミニ 1月限 6450( 6450)
2月限 269( 269)
3月限 188760( 188760)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2689( 2639)
6月限 61( 11)
TOPIX先物 3月限 6315( 6315)
日経225ミニ 1月限 2457( 2457)
2月限 290( 290)
3月限 90303( 90303)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 0)
TOPIX先物 3月限 220( 220)
日経225ミニ 1月限 5( 5)
3月限 312( 312)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 796( 755)
TOPIX先物 3月限 4562( 1874)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
3月限 5640( 5640)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 675( 657)
TOPIX先物 3月限 1394( 1394)
日経225ミニ 1月限 110( 110)
2月限 59( 59)
3月限 6520( 6520)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 228( 176)
TOPIX先物 3月限 862( 862)
日経225ミニ 3月限 1627( 1607)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 663( 663)
TOPIX先物 3月限 3729( 3729)
日経225ミニ 3月限 18251( 18251)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 53( 35)
TOPIX先物 3月限 145( 145)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 146( 146)
TOPIX先物 3月限 74( 74)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 87( 87)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 101( 101)
日経225ミニ 1月限 15( 15)
3月限 499( 499)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 9162( 8697)
6月限 53( 3)
TOPIX先物 3月限 7485( 7485)
日経225ミニ 1月限 6450( 6450)
2月限 269( 269)
3月限 188760( 188760)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2689( 2639)
6月限 61( 11)
TOPIX先物 3月限 6315( 6315)
日経225ミニ 1月限 2457( 2457)
2月限 290( 290)
3月限 90303( 90303)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2( 0)
TOPIX先物 3月限 220( 220)
日経225ミニ 1月限 5( 5)
3月限 312( 312)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 796( 755)
TOPIX先物 3月限 4562( 1874)
日経225ミニ 1月限 1( 1)
3月限 5640( 5640)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 675( 657)
TOPIX先物 3月限 1394( 1394)
日経225ミニ 1月限 110( 110)
2月限 59( 59)
3月限 6520( 6520)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 228( 176)
TOPIX先物 3月限 862( 862)
日経225ミニ 3月限 1627( 1607)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 663( 663)
TOPIX先物 3月限 3729( 3729)
日経225ミニ 3月限 18251( 18251)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 53( 35)
TOPIX先物 3月限 145( 145)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 146( 146)
TOPIX先物 3月限 74( 74)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 87( 87)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 101( 101)
日経225ミニ 1月限 15( 15)
3月限 499( 499)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース