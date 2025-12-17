　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　9162(　　8697)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　53(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7485(　　7485)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　6450(　　6450)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 269(　　 269)
　　　　　 　 　 3月限　　　188760(　188760)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2689(　　2639)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　61(　　　11)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6315(　　6315)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　2457(　　2457)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 290(　　 290)
　　　　　 　 　 3月限　　　 90303(　 90303)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 2(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 220(　　 220)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 312(　　 312)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 796(　　 755)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4562(　　1874)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5640(　　5640)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 675(　　 657)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1394(　　1394)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6520(　　6520)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 228(　　 176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 862(　　 862)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1627(　　1607)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 663(　　 663)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3729(　　3729)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 18251(　 18251)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　53(　　　35)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 145(　　 145)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 146(　　 146)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　74(　　　74)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　87(　　　87)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 101(　　 101)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 499(　　 499)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

