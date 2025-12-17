外国証券 先物取引高情報まとめ（12月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15515( 13717)
6月限 13( 13)
TOPIX先物 3月限 15999( 15553)
日経225ミニ 1月限 15552( 10552)
2月限 136( 136)
3月限 199914( 199914)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 8709( 7513)
6月限 42( 42)
TOPIX先物 3月限 15457( 15172)
日経225ミニ 1月限 7481( 6481)
2月限 185( 185)
3月限 118714( 118714)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3359( 490)
TOPIX先物 3月限 290( 271)
日経225ミニ 1月限 1001( 1)
3月限 6104( 6104)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1172( 639)
TOPIX先物 3月限 6225( 5561)
日経225ミニ 1月限 22( 22)
3月限 3313( 3307)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1719( 1246)
TOPIX先物 3月限 2976( 2807)
日経225ミニ 1月限 122( 122)
2月限 6( 6)
3月限 9215( 9215)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 557( 287)
TOPIX先物 3月限 4869( 4555)
日経225ミニ 3月限 6781( 6773)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1562( 1404)
TOPIX先物 3月限 9304( 9094)
日経225ミニ 1月限 1029( 29)
3月限 27323( 27323)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1370( 769)
TOPIX先物 3月限 184( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1504( 491)
TOPIX先物 3月限 743( 301)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 230( 230)
TOPIX先物 3月限 367( 367)
日経225ミニ 1月限 36( 36)
3月限 1236( 1236)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
