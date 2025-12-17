　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15515(　 13717)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　13(　　　13)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15999(　 15553)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 15552(　 10552)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 136(　　 136)
　　　　　 　 　 3月限　　　199914(　199914)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　8709(　　7513)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　42(　　　42)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 15457(　 15172)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　7481(　　6481)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 185(　　 185)
　　　　　 　 　 3月限　　　118714(　118714)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3359(　　 490)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 290(　　 271)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1001(　　　 1)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6104(　　6104)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1172(　　 639)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6225(　　5561)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3313(　　3307)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1719(　　1246)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2976(　　2807)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　 122(　　 122)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9215(　　9215)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 557(　　 287)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4869(　　4555)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　6781(　　6773)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1562(　　1404)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　9304(　　9094)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　1029(　　　29)
　　　　　 　 　 3月限　　　 27323(　 27323)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1370(　　 769)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 184(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1504(　　 491)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 743(　　 301)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 230(　　 230)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 367(　　 367)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　36(　　　36)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1236(　　1236)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

