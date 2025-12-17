「日経225オプション」1月限プット手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 11( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 11( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
SBI証券 11( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
SBI証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 11( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
安藤証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 4( 4)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース