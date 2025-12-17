「日経225オプション」1月限プット手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
シティグループ証券 50( 50)
三菱UFJ証券 20( 20)
SMBC日興証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 13( 5)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 21( 21)
SBI証券 18( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
日産証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 501( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 119( 119)
シティグループ証券 50( 50)
三菱UFJ証券 20( 20)
SMBC日興証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 5( 5)
SBI証券 13( 5)
松井証券 5( 5)
ビーオブエー証券 5( 5)
JPモルガン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万8750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万8875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万9000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 21( 21)
SBI証券 18( 12)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
日産証券 10( 10)
安藤証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
楽天証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 501( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯4万9125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
JPモルガン証券 5( 5)
◯4万9250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 16( 16)
◯4万9375円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 79( 79)
JPモルガン証券 75( 75)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース