「日経225オプション」1月限コール手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
JPモルガン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 108( 8)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
SBI証券 12( 8)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
安藤証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
松井証券 4( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
◯4万9375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 10( 10)
BNPパリバ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
