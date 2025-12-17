「日経225オプション」1月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
BNPパリバ証券 9( 9)
SBI証券 13( 7)
岩井コスモ証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
豊証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
Jトラストグローバル 1( 1)
JPモルガン証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
BNPパリバ証券 12( 12)
SBI証券 1( 1)
◯5万125円コール
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
モルガンMUFG証券 100( 100)
SMBC日興証券 50( 50)
SBI証券 127( 49)
ソシエテジェネラル証券 41( 41)
BNPパリバ証券 117( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
安藤証券 9( 9)
ビーオブエー証券 6( 6)
楽天証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
豊証券 2( 2)
Jトラストグローバル 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
シティグループ証券 100( 0)
◯4万9875円コール
取引高(立会内)
ゴールドマン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯4万9750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
バークレイズ証券 10( 10)
ゴールドマン証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 25( 25)
楽天証券 20( 20)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
◯4万9500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 11( 11)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万9250円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
