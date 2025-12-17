日本のプロスポーツ界に大きく貢献し、業績を残した選手及び団体に贈られる第55回内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞の授与式典が都内で行われ、ドジャースの山本由伸（27）が大賞を受賞、プロ野球選手では2018年の大谷翔平以来となった。

山本は今季、30試合に先発し、12勝8敗、防御率は2.49、201奪三振をマーク。1年間ローテーションを守り、メジャー初の2桁勝利、200奪三振を記録した。9月7日のオリオールズ戦では9回2死までノーヒットノーラン、あと1人で大記録達成まで迫った。さらにワールドシリーズでは3度登板し3勝、6戦目では勝利投手になると、翌日7戦目でも登板し、胴上げ投手。松井秀喜以来、日本選手2人目のワールドシリーズMVPに輝いた。

会場で大賞が発表されると、山本は自席から立ち上がって大きな拍手に包まれながらステージへ。日本プロスポーツ協会会長の麻生太郎氏（85）に賞状を渡されるとやや緊張しながらも笑顔を見せた。今年のMLBオールスターゲームのレッドカーペットでは白のスーツだった山本、今回は紺色のスーツ、紺のネクタイとシックなスタイルで登場。公の場に姿を現すのは11月4日（日本時間）のワールドシリーズの優勝パレード以来に。

受賞スピーチでは「10月には2度目のワールドシリーズを経験させていただき、自分自身とても成長を感じられるシーズンを過ごすことができました。来シーズンはこの賞の名に恥じぬよう、全力を尽くしてまた頑張っていきたいと思います」と喜びを語った。

【日本プロスポーツ大賞受賞者】

■日本プロスポーツ大賞 ・NHK賞

山本由伸（野球）

■殊勲賞

小田凱人（車いすテニス）

井上尚弥（ボクシング）

上地結衣（車いすテニス）

■特別賞

福岡ソフトバンクホークス（野球）

鹿島アントラーズ（サッカー）

■最高新人賞

安青錦新大（大相撲）

■スポーツ庁功労賞

楠潤一郎（競技ダンス）

倉本昌弘（プロゴルフ）

風間深志（モーターサイクルスポーツ）

吉永一美（大相撲）

関谷正徳（四輪モータースポーツ）

■敢闘賞

L.モイネロ（野球）

岩井明愛（プロゴルフ）

岩井千怜（プロゴルフ）

日本代表 フェアリージャパン（新体操）

角田裕毅（モータースポーツ）

下田丈（モーターサイクルスポーツ）

