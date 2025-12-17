»³ËÜÍ³¿¤¬ÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¼õ¾Þ¡¡¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¡×Íèµ¨¤Ø·è°Õ¿·¤¿
¡¡¡ÖÂè55²óÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÇÕÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¾Þ¡×¤Î¼øÍ¿¼°Åµ¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï12¾¡8ÇÔ¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨2¡¦49¡£Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï09Ç¯¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè2¿ÍÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤ÎÈ±·¿¤Ëº°¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢º°¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤ÇÅÐÃÅ¡£¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖËÜÆü¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅìµþ¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢10·î¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Ð¸³¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Æ¤âÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£