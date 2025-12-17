お笑いタレントの東野幸治（58）が17日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。

番組では、高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表は16日に国会内で会談し、自民、維新両党が国会に共同提出した衆院議員定数削減法案の成立を断念し、来年結論を得るよう協力することで一致したことを伝えた。

吉村氏が「改革のセンターピン」とした衆院議員定数削減は見送られたことに関し、東野は「別の番組でもお会いしたことがあるが、連立が決まって一丁目一番地で議員定数を削減しますと」と振り返り、「言い方はきついかもしれないけど、すごくかっこいいことを言っていた」と話した。

野党の反発を受け、今国会での成立を断念したことについて「エッ！ なんなの維新さん？ なんのために連立を組んだのですか？ 正直なところ思います」と率直な感想を語った。

東野がMCを務める番組で吉村氏とのやりとりを振り返り「一丁目一番地で絶対にやりますと。何回も聞いたが、何回もやります！ 結局できなかった」。吉村氏の「改革」の「アンサーが、答えがなんか…。そんな軽い感じなの？」と疑問を投げかけ、「あのかっこいい発言はなんだったの？」と話した。