石川初のアマゾン配送拠点 インターネット通販支える内部公開 一括管理で配達スピードを短縮化
9月から稼働が始まった石川県内で初めてのアマゾンの配送拠点。インターネット通販の裏側を支えるその内部が公開されました。
河合 紗花 記者：
「野々市市にできた石川県初のアマゾンの配送拠点。これによりすべての商品を翌日に届けることが可能になります」
石川県野々市市で稼働し始めた「アマゾンデリバリーステーション」。
取り扱うのは、数万点の商品。
その仕組みは…
リポート・河合 紗花 記者：
「配達される商品が次々とスキャンされ、商品数や配達時間などから最適な配達ルートを割り出します」
そして、町ごとに細かく仕分ける際には…
リポート・河合 紗花 記者：
「棚が光り、どこに仕分けたらよいかが、すぐわかるようになっています」
さらに、配送業務をアマゾン自身で一括管理できる仕組みも導入。
これまで委託業者が担っていた配達を、フレックスドライバーと呼ばれる個人契約の配達員が担当することで、より早く確実に届けることが可能になりました。
アマゾンフレックスドライバー・竹島 悠平 さん：
「ナビも出ますし、集荷だったり、お客さんの配送、また写真とかも撮影も全てアプリ携帯のアプリ1つでできるので、非常に便利だなと感じております」
アマゾンリージョナルディレクター・ダニエル スンウォン ジョン さん：
「アマゾンで扱っている700万点が、すべて翌日配送ができるというのと、数百万点に関しては当日配送もできると思います。約束された時間内に届けられる信頼性も非常に改善される」
身近な場所に誕生した最新の施設が、ますます便利になるインターネット通販を支えていました。