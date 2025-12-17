9月から稼働が始まった石川県内で初めてのアマゾンの配送拠点。インターネット通販の裏側を支えるその内部が公開されました。



河合 紗花 記者：

「野々市市にできた石川県初のアマゾンの配送拠点。これによりすべての商品を翌日に届けることが可能になります」



石川県野々市市で稼働し始めた「アマゾンデリバリーステーション」。



取り扱うのは、数万点の商品。





そのうち一部商品は、当日配送が可能となります。その仕組みは…

リポート・河合 紗花 記者：

「配達される商品が次々とスキャンされ、商品数や配達時間などから最適な配達ルートを割り出します」



そして、町ごとに細かく仕分ける際には…



リポート・河合 紗花 記者：

「棚が光り、どこに仕分けたらよいかが、すぐわかるようになっています」



さらに、配送業務をアマゾン自身で一括管理できる仕組みも導入。

これまで委託業者が担っていた配達を、フレックスドライバーと呼ばれる個人契約の配達員が担当することで、より早く確実に届けることが可能になりました。



アマゾンフレックスドライバー・竹島 悠平 さん：

「ナビも出ますし、集荷だったり、お客さんの配送、また写真とかも撮影も全てアプリ携帯のアプリ1つでできるので、非常に便利だなと感じております」



アマゾンリージョナルディレクター・ダニエル スンウォン ジョン さん：

「アマゾンで扱っている700万点が、すべて翌日配送ができるというのと、数百万点に関しては当日配送もできると思います。約束された時間内に届けられる信頼性も非常に改善される」



身近な場所に誕生した最新の施設が、ますます便利になるインターネット通販を支えていました。

