過去に雪による大規模な車の立ち往生が発生した国道8号の福井との県境。17日に急な積雪の増加を想定した誘導訓練が行われました。



石川・福井の関係機関が、車の誘導方法などを確認しているこの場所。



2018年、豪雪で通行止めとなった北陸自動車道の迂回路として車が集中。最大で1500台もの車が立ち往生した国道8号です。

立ち往生解消まで数日を要した、この時の教訓を踏まえた17日の訓練は…





150センチの積雪で国道8号で立ち往生が発生し、加賀市の熊坂から福井県に向かって通行止めとなったことを想定。おととし作られたこのチェーン脱着場でUターンを指示し、一時待機する近隣施設まで誘導します。

大聖寺警察署・小坂 裕 署長：

「道路通行者の安全を確保して、円滑な交通環境を早めに立ち往生を解消していくと、気象状況を走る前に確認していただいて、大雪になりそうであれば、まずスタッドレスタイヤにしていただくのはもちろんですし、実際に規制が始まりましたら警察官、または道路管理者の誘導に従っていただきたいと思います」



国交省によると、今月4日時点での石川県内の冬用タイヤ装着率は94パーセント。チェーンを携行している人は、33パーセントにとどまっているということです。

