【GiGOイオン仙台中山】 12月20日 リニューアルオープン予定

GENDA GiGO Entertainmentは、宮城県仙台市の「GiGO（ギーゴ）イオン仙台中山」を12月20日に全面リニューアルする。

ショッピングセンターの「イオン仙台中山」別館3階に出店する本店舗がリニューアルオープンする。リニューアルではクレーンゲーム164台、メダルゲーム127台、体感ゲームやキッズゲーム、プリントシール機など合計424台を設置。クレーンゲームコーナーはキャラクターの景品に加え、日用品や食品、お菓子などを多数ラインナップする。

また、新たに「キッズマーケット」が導入される。対象のゲーム機で遊ぶとポイントのチケットが発行され、菓子やおもちゃと交換できる。チケットで交換するお買い物体験は小さなお子様の学びにもつながるとしている。

リニューアルオープン記念イベント

キャラクターグリーティングイベント

開催日程：1月17日・18日

開催時間：各日1回目：13時 2回目：15時 ※各時間15分程度

GENDAのグループ会社で、キャラクターの企画・開発などを行なうトーキョー キャラクター メーカーズのキャラクター「ねこもどき」、「しばもどき」と一緒に撮影ができるキャラクターグリーティングイベントが開催される。さらに「ねこもどき」と「しばもどき」の景品も12月27日より登場予定となっている。

誰でも参加できる「おかしくばり」イベント

12月20日、21日、24日、25日、27日、28日、2026年1月1日より4日の各日9時より「おかしくばり」イベントを開催する。各日先着500名で誰でも無料で参加できる。

※各日500個限定。なくなり次第、終了となります。

「GiGOイオン仙台中山」概要

住所：宮城県仙台市泉区南中山1-35-57イオン仙台中山店 別館3階

アクセス

電車：JR仙山線「国見」駅より、無料送迎バス「国見スポーツ広場前」乗車で約20分

JR仙台市地下鉄「仙台」駅14番バス停より、南中山一丁目下車徒歩約5分

車：東北自動車道「泉PAスマートIC」または「仙台宮城IC」より約15分

駐車場：1,843台

営業時間：9時～23時

営業面積：500坪

設置台数：合計424台

クレーンゲーム/164台、メダルゲーム/127台、プリントシール機/4台、キッズゲーム/31台、ビデオ大型カードゲーム/54台、体感音楽ゲームその他/44台

電子マネー：非対応

GiGOアプリ：スタッフが対応(回数券・サービス券利用可、チェックイン・アンギャ対応)