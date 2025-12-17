「頭身スゴすぎ」「顔小さ！」 美女たちの圧倒的スタイルに衝撃 話題のコスプレイヤー、身長182cmモデルも
SNSを中心に、思わず二度見してしまうほどの“圧倒的スタイル”を誇る美女たちが注目を集めている。コスプレイヤーから、タレント、モデル、ラウンドガールまで活躍の場はさまざま。今回は、そんな彼女たちの美スタイル際立つショットを紹介。写真と併せて見ていこう！
【写真】「頭身スゴすぎ」「顔小さ！」 美女たちの圧倒的なスタイルに衝撃（10枚）
■米倉みゆ
コスプレイヤーでタレント、2人組ユニット「めり〜ぽっぴん」のメンバー・米倉みゆ。昨年6月16日にエックスで、ミニスカートドレスを身につけてブーツを履いた姿を披露。「身長184.3cmです」とネタでつづると大バズり（公称は169cm）。
続けて、同月19日にインスタグラムで「安定のデカ女ポーズ」とつづり自身のソロショットを公開すると、「神スタイル」「脚長すぎ！」「ホンマ綺麗」など抜群のプロポーションに多くの反響が。その後1年以上が経つが様々なコスプレ姿でファンを魅了し続けている。
■ミシャ
高身長系インフルエンサー、モデル、コスプレイヤーとして活動するミシャ。身長は182cm。父がカナダ人で195センチ、日本人の母は165センチ、弟は186センチと一家で高身長であることを明かしている。
昨年10月14日には「2m初音ミク!! サイズ感伝わるように ファンの方に写ってもらいました #アコスタ池袋」とつづり、身長差の激しいショットを公開。ファンからは「スタイル良すぎ！」「素敵」「足長いのいいなぁ…憧れる…」「10頭身かな」「合成じゃなくて本物ですよね」「目が飛び出た」などのコメントが。また、今年7月8日にはピンク色の水着を着用しプールを満喫する様子を公開。絶賛の声が多数寄せられた。
■REIKA
ファッションモデルとして活躍するREIKAは、身長170cm。普段からインスタグラムにて、旅行の様子やオシャレな私服姿などを披露している。
昨年7月5日には「標高2320mをハイキングしたよ〜！ 天国?!って思うくらい美しくて自然の雄大さに圧倒された 登山用に適当なパンツも買ったけどまあまぁいい感じ笑」とつづり、くびれ＆腹筋が印象的な写真を公開。SNSでは圧倒的なスタイルに驚きの声が。今年に入ってからは様々なパターンの水着姿なども披露しファンを惹きつけている。
引用：「米倉みゆ」インスタグラム（@yone__miyu630）
「ミシャ」エックス（@_misha_182_）
「REIKA」インスタグラム（@reika0901）
