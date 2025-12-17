大西流星×原嘉孝『横浜ネイバーズ』season1の主題歌はなにわ男子！ “横浜感”あふれるビジュアルも公開
大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（timelesz）がダブル主演する2026年1月10日スタートの『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（東海テレビ・フジテレビ系／毎週土曜日23時40分）の主題歌が、なにわ男子の「HARD WORK」に決定。併せて、横浜を背景に、ロン（大西）、欽太（原）、ヒナ（平祐奈）、マツ（高橋侃）、凪（紺野彩夏）の5人の仲間たちが並ぶメインビジュアルも解禁された。
【写真】『横浜ネイバーズ』場面カットも到着！
東海テレビ×WOWOW共同製作の連続ドラマ第5弾となる本作は、ある事故で父親を亡くし、心に深い影を抱えた青年と、そんな彼を見守り続けてきた年の離れた幼なじみの刑事、そして友人や新たに出会う仲間たち“ネイバーズ”による、“未来への希望”を描いていくヒューマンミステリー。原作は岩井圭也の小説「横浜ネイバーズ」シリーズ。
13年前。横浜・中華街にほど近い住宅で、ある少年の父親が風呂場で亡くなっているのが見つかる。酒を飲んだ後、入浴したことによる溺死。警察はそう判断したが、ひとつだけ不可解な点が。事故の後、少年の母親が何も言わずに行方をくらましたのだ。 父の死は果たして本当に“事故”だったのか。
22歳になった主人公の小柳龍一、通称ロン（大西流星）は、大学にも行かず、仕事もせず、怠惰に日々を過ごしていた。そんなロンを幼い時から見守り続けてきた、年の離れた幼馴染の岩清水欽太（原嘉孝）。欽太は13年前、ロンの父・孝四郎（河相我聞）の事故で現場にかけつけた警官だった。事故の真相を探るべく、神奈川県警・捜査一課の刑事になったのだ。
だが、いまだロンの母・南条不二子（伊藤歩）の行方は分からない。そんなある日、ロンのもとにある相談が舞い込む。ロンの祖父・良三郎（螢雪次朗）の知人女性が、闇バイト絡みの詐欺被害にあったというのだ。高校時代に同級生の心中未遂事件を解決した経験があるロンは、無理やり詐欺事件を調べさせられることに。
幼なじみのヒナ（平祐奈）の力を借り、詐欺の実行犯の行方を追うロン。ところが、事件に踏み込みすぎて、闇バイトの組織に拉致され監禁されてしまう――。
闇バイトに手を出した青年、美しさの追求から逃げ出したインフルエンサー、事実無根の誹謗中傷に苦しむ女性、居場所を求め街をさまよう少女など、生きづらさを抱え、誰でも足を踏み外してしまう瞬間が訪れうる現代社会。ロンは、幼馴染の欽太、ヒナ、マツ（高橋侃）、凪（紺野彩夏）とともに、そんな人たち全てに手を差し伸べ、学歴も、定職も、お金も、名誉も、何も持たないからこそ、立場や常識にとらわれないフラットな言葉で、その心を救っていく。そして、そんなロンと接する中で、仲間たちが抱える問題も明らかになり…。
この度、Season1の主題歌に、なにわ男子の「HARD WORK」が決定。ドラマの世界観に合わせた書下ろし楽曲で、「俺らにかかればどんな日々だって愛しのワンダーランド！何度でも仲間と一緒に夢見よう」というメッセージが込められた、愛と勇気を高らかに歌うヒリヒリスリリングな、なにわ男子流スウィングロック・アンセムとなっている。
制作陣からの「埋もれない斬新さを持った尖った曲」「次回に向けてのワクワク感が欲しい」といった要望に応えた、“生きづらい世の中での葛藤や、不器用で凸凹ながらも繋がっていくネイバーズたちの輪を感じられるような曲”が完成した。
なにわ男子としても今までにない楽曲となっている主題歌について、プロデューサーは「監督と一緒に聞いたのですが、まさにイメージ通り。斬新さ、ワクワク感、一度聴いたら耳から離れない中毒性を持った楽曲で、すでに私の頭の中では『HARD WORK』がヘビロテ状態です！」とコメント。「ロンや欽太、ネイバーズたちが、人に寄り添う物語のベースを明るく、前向きに後押ししてくれる楽曲になっているので、ぜひドラマと一緒に楽しんでもらえたら」とメッセージを寄せた。
なお主題歌「HARD WORK」は、12月20日23時40分放送の土ドラ『介護スナック ベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系）内で流れるPRスポットで披露される予定。
併せて、Season1のメインビジュアルも解禁。横浜の景観を背景に取り入れながら、ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪の5人の仲間たちが並ぶ、暖色であるオレンジを基調としたデザイン。仲間たちの絆や、学歴も仕事もお金も何も持たないロンだからこそ、フラットに人を救っていくというストーリーを感じさせる、温かみのあるビジュアルに仕上がった。
テーマに「希望」を掲げているというこのメインビジュアルについて、松本圭右プロデューサーは「生きづらさを抱えた現代社会で、希望という『光』を、ドラマを通して描けたらと思い、デザイナーチームにSeason1は光、希望、さわやかさを意識してほしいと伝えました。物語の舞台となる横浜の風景には、そう快感のある青色や光の印象が強くあります。その背景を生かすことで、映像全体に前向きさを表現できたのではないかと思っています」とコメント。
続けて「ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪という原作でもしっかりとした絆を持った5人をベースに物語は動いていきます。原作の岩井先生や、脚本の一戸さんの持つ“やさしさ”もビジュアルに込めたつもりですので、ドラマだけでなく、なにわ男子さんの主題歌や、このビジュアルに触れた時など、ふとした瞬間に、ドラマの中で出てくるやさしく心を包むような誰かの台詞、言葉を思い出していただき、明日へのエネルギーにしていただけたら幸いです」と語っている。
『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』は、東海テレビ・フジテレビ系にて2026年1月10日より毎週土曜日23時40分放送（全8話）。Season2はWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて2026年3月7日より毎週土曜日22時放送・配信（予定）。
東海テレビ×WOWOW共同製作の連続ドラマ第5弾となる本作は、ある事故で父親を亡くし、心に深い影を抱えた青年と、そんな彼を見守り続けてきた年の離れた幼なじみの刑事、そして友人や新たに出会う仲間たち“ネイバーズ”による、“未来への希望”を描いていくヒューマンミステリー。原作は岩井圭也の小説「横浜ネイバーズ」シリーズ。
13年前。横浜・中華街にほど近い住宅で、ある少年の父親が風呂場で亡くなっているのが見つかる。酒を飲んだ後、入浴したことによる溺死。警察はそう判断したが、ひとつだけ不可解な点が。事故の後、少年の母親が何も言わずに行方をくらましたのだ。 父の死は果たして本当に“事故”だったのか。
22歳になった主人公の小柳龍一、通称ロン（大西流星）は、大学にも行かず、仕事もせず、怠惰に日々を過ごしていた。そんなロンを幼い時から見守り続けてきた、年の離れた幼馴染の岩清水欽太（原嘉孝）。欽太は13年前、ロンの父・孝四郎（河相我聞）の事故で現場にかけつけた警官だった。事故の真相を探るべく、神奈川県警・捜査一課の刑事になったのだ。
だが、いまだロンの母・南条不二子（伊藤歩）の行方は分からない。そんなある日、ロンのもとにある相談が舞い込む。ロンの祖父・良三郎（螢雪次朗）の知人女性が、闇バイト絡みの詐欺被害にあったというのだ。高校時代に同級生の心中未遂事件を解決した経験があるロンは、無理やり詐欺事件を調べさせられることに。
幼なじみのヒナ（平祐奈）の力を借り、詐欺の実行犯の行方を追うロン。ところが、事件に踏み込みすぎて、闇バイトの組織に拉致され監禁されてしまう――。
闇バイトに手を出した青年、美しさの追求から逃げ出したインフルエンサー、事実無根の誹謗中傷に苦しむ女性、居場所を求め街をさまよう少女など、生きづらさを抱え、誰でも足を踏み外してしまう瞬間が訪れうる現代社会。ロンは、幼馴染の欽太、ヒナ、マツ（高橋侃）、凪（紺野彩夏）とともに、そんな人たち全てに手を差し伸べ、学歴も、定職も、お金も、名誉も、何も持たないからこそ、立場や常識にとらわれないフラットな言葉で、その心を救っていく。そして、そんなロンと接する中で、仲間たちが抱える問題も明らかになり…。
この度、Season1の主題歌に、なにわ男子の「HARD WORK」が決定。ドラマの世界観に合わせた書下ろし楽曲で、「俺らにかかればどんな日々だって愛しのワンダーランド！何度でも仲間と一緒に夢見よう」というメッセージが込められた、愛と勇気を高らかに歌うヒリヒリスリリングな、なにわ男子流スウィングロック・アンセムとなっている。
制作陣からの「埋もれない斬新さを持った尖った曲」「次回に向けてのワクワク感が欲しい」といった要望に応えた、“生きづらい世の中での葛藤や、不器用で凸凹ながらも繋がっていくネイバーズたちの輪を感じられるような曲”が完成した。
なにわ男子としても今までにない楽曲となっている主題歌について、プロデューサーは「監督と一緒に聞いたのですが、まさにイメージ通り。斬新さ、ワクワク感、一度聴いたら耳から離れない中毒性を持った楽曲で、すでに私の頭の中では『HARD WORK』がヘビロテ状態です！」とコメント。「ロンや欽太、ネイバーズたちが、人に寄り添う物語のベースを明るく、前向きに後押ししてくれる楽曲になっているので、ぜひドラマと一緒に楽しんでもらえたら」とメッセージを寄せた。
なお主題歌「HARD WORK」は、12月20日23時40分放送の土ドラ『介護スナック ベルサイユ』（東海テレビ・フジテレビ系）内で流れるPRスポットで披露される予定。
併せて、Season1のメインビジュアルも解禁。横浜の景観を背景に取り入れながら、ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪の5人の仲間たちが並ぶ、暖色であるオレンジを基調としたデザイン。仲間たちの絆や、学歴も仕事もお金も何も持たないロンだからこそ、フラットに人を救っていくというストーリーを感じさせる、温かみのあるビジュアルに仕上がった。
テーマに「希望」を掲げているというこのメインビジュアルについて、松本圭右プロデューサーは「生きづらさを抱えた現代社会で、希望という『光』を、ドラマを通して描けたらと思い、デザイナーチームにSeason1は光、希望、さわやかさを意識してほしいと伝えました。物語の舞台となる横浜の風景には、そう快感のある青色や光の印象が強くあります。その背景を生かすことで、映像全体に前向きさを表現できたのではないかと思っています」とコメント。
続けて「ロン、欽太、ヒナ、マツ、凪という原作でもしっかりとした絆を持った5人をベースに物語は動いていきます。原作の岩井先生や、脚本の一戸さんの持つ“やさしさ”もビジュアルに込めたつもりですので、ドラマだけでなく、なにわ男子さんの主題歌や、このビジュアルに触れた時など、ふとした瞬間に、ドラマの中で出てくるやさしく心を包むような誰かの台詞、言葉を思い出していただき、明日へのエネルギーにしていただけたら幸いです」と語っている。
『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』は、東海テレビ・フジテレビ系にて2026年1月10日より毎週土曜日23時40分放送（全8話）。Season2はWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて2026年3月7日より毎週土曜日22時放送・配信（予定）。