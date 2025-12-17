◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン

全身から迫力が漂っていた。ダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は福永調教師の騎乗で坂路を単走。前へ、前へ進もうとする気持ちを必死に抑えつつ、最後まで大きなフォームで駆け上がった。余力十分の手応えで５２秒３―１２秒５。キビキビとした身のこなしに、仕上がりのよさが伝わった。

３馬身差の圧勝だった京王杯２歳Ｓの当週より０秒３早く自己ベストを更新。成功体験を踏襲するような時計を確認した福永師は「遅くなりすぎないように。前走と一緒ぐらい。予定通りの内容でよかったと思います」と満足そうに振り返った。

もともと、６ハロン戦でデビューしたほど短距離志向を感じていた馬。前走が一つの大きな目標だった。「装鞍所でピークだなと思って見ていました」と振り返るが、中間も１週前のＣＷコースで６ハロン８１秒０―１１秒５を出し、古馬に追走先着。「（前走より）ちょっといいぐらい」と状態面の認識が修正されるほど中身の濃いメニューをこなしてきた。鞍上は今秋Ｇ１・３勝のルメール。新旧名手のコンビで２歳王者の座へ挑む。（山本 武志）