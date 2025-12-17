MONSTA X、日本アリーナツアー＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN JAPAN＞開催決定
MONSTA Xが、2026年ワールドツアー＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] ＞を開催することを発表した。2026年1月にソウルのKSPOドーム公演を皮切りに、自身4度目となるワールドツアーで全世界を巡る。
日本公演＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN JAPAN＞は、2026年4月28日、29日に千葉・LaLa Arena TOKYO-BAYで、2026年5月3日、4日に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて開催することが決定した。
ファンクラブ最速先行受付も12月17日18時よりスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN JAPAN＞
2026年4月28日（火）LaLa Arena TOKYO-BAY（千葉）
17:30開場／18:30開演
2026年4月29日（水・祝）LaLa Arena TOKYO-BAY（千葉）
16:00開場／17:00開演
2026年5月3日（日・祝）おおきにアリーナ舞洲（大阪）
16:00開場／17:00開演
2026年5月4日（月・祝）おおきにアリーナ舞洲（大阪）
16:00開場／17:00開演
▼チケット料金
指定席 15,400円（税込）
※全席指定
※1公演につき1エントリー4枚まで
※4歳以上有料/3歳以下⼊場不可
・VIP席について
本公演では指定席チケット購入者を対象にVIP席へのアップグレード抽選受付を予定しております。VIP席の特典内容、アップグレード抽選受付の詳細は後日MONSTA X JAPAN OFFICIAL SITEにてお知らせいたします。
▼ファンクラブチケット先行（抽選）
MONSTA X JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「MONBEBE JAPAN」先行
受付期間 2025年12月17日（水）18:00〜2026年1月7日（水）23:59