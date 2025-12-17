MONSTA Xが、2026年ワールドツアー＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] ＞を開催することを発表した。2026年1月にソウルのKSPOドーム公演を皮切りに、自身4度目となるワールドツアーで全世界を巡る。

日本公演＜2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN JAPAN＞は、2026年4月28日、29日に千葉・LaLa Arena TOKYO-BAYで、2026年5月3日、4日に大阪・おおきにアリーナ舞洲にて開催することが決定した。

ファンクラブ最速先行受付も12月17日18時よりスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。