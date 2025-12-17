公益財団法人日本プロスポーツ協会は１７日、「第５５回 内閣総理大臣杯 日本プロスポーツ大賞授与式典」を都内で開催し、内閣総理大臣杯日本プロスポーツ大賞にドジャース・山本由伸投手（２７）を選出したことを発表した。

最高新人賞には、大相撲九州場所で優勝して大関に昇進することが決まった安青錦（２１）＝安治川＝が選ばれた。同賞を大相撲の力士が受賞するのは、０５年の琴欧洲、１４年逸ノ城以来３人目。今年は３月の春場所で新入幕。４場所連続１１勝という破竹の勢いで関脇まで番付を上げると、１１月の九州場所では１２勝を挙げて初優勝を果たし、大関昇進を決めた。

この日は巡業中のため式典を欠席したが、安治川親方（元関脇・安美錦）が代理で出席。安青錦はビデオでメッセージを送り「こんにちは、新大関の安青錦です。このたび最高新人賞に選んで頂きありがとうございます。本日は巡業中のためどうしても会場に行くことができませんが、力士として初めて選んでくれたことを心からうれしく思います。また来年、横綱目指して頑張りますのでこれからもよろしくお願いします。本日はありがとうございました」と力強く言い切った。