久保ユリカが、2026年1月28日にリリースする2ndアルバム『シカノコ』のジャケットビジュアルと全収録楽曲を解禁した。

初回限定盤・きゃにめ限定盤は淡いブルーの衣装に白いフリルを重ね、やわらかな表情でこちらを見つめるアップショット、通常盤は白と黒を基調とした衣装で、静かで大人びた佇まいを印象づける一枚になっている。

初回限定盤・きゃにめ限定盤

通常盤

リード曲「Poppin Bambi」は、作詞・ミズノゲンキ×作曲・編曲・設楽哲也によるポップナンバー。さらに、デビュー曲「Lovely Lovely Strawberry」を手がけたYugo Ichikawaによる「Special Thanks!!」をはじめ、tarareba（竹縄航太・岩野亨）、北澤ゆうほなど、多彩なクリエイターが集結したアルバムになるという。

また、スムルース「非常にイェイね」、銀杏BOYZ「BABY BABY」という2曲のカバーも収録。原曲へのリスペクトを込めながら、久保ユリカ自身の声で紡がれるカバー曲に仕上がったとのことだ。

ジャケット解禁にあわせて、各店舗別購入特典も公開されているので、こちらもチェックしていただきたい。

◾️2ndアルバム『シカノコ』

2026年1月28日（水）リリース 初回限定盤・きゃにめ限定盤 通常盤 ◆商品形態

○きゃにめ限定盤（CD＋Blu-ray＋フォトブック）

金額：7,920円（税込）

内容：

・CD（きゃにめ・初回・通常共通）

・Blu-ray：メイン曲 MV・MVメイキング映像・ジャケット撮影メイキング映像（初回共通）

・ブックレット（初回共通）

・フォトブック／久保ユリカの故郷である奈良で撮影した撮り下ろしカット

◯イベント関連

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券 ○初回限定盤（CD＋Blu-ray）

金額：4,950円（税込）

内容：

・CD（きゃにめ・初回・通常共通）

・Blu-ray：メイン曲 MV・MVメイキング映像・ジャケット撮影メイキング映像

・ブックレット

▼イベント関連

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券 ○通常盤（CD）

金額：3,300円（税込）

内容：

・CD（きゃにめ・初回・通常共通）

▼イベント関連

・2026年4月に横浜・奈良・大阪・東京で開催するライブイベントツアーの先行抽選申込券 ▼CD収録楽曲一覧

M1：Poppin Bambi 作詞：ミズノゲンキ／作曲・編曲：設楽哲也

M2：COUNTDOWN0 作詞・作曲：北澤ゆうほ／編曲：knoak

M3：Come on!! Come on!! 作詞・作曲・編曲：オノシ(24chocolate)

M4：可愛くって意地悪しちゃう 作詞：烏屋茶房 作曲編曲：ヒゲドライバー

M5：君なら君しか 作詞：ミズノゲンキ／作曲・編曲：設楽哲也

M6：イルミネーション 作詞：竹縄航太（tarareba）／作曲・編曲：竹縄航太（tarareba）・岩野亨（tarareba）

M7：非常にイェイね ※スムルースカバー 作詞・作曲：紱田憲治／編曲：スムルース•囬陽健太

M8 BABY BABY ※銀杏BOYZカバー 作詞・作曲：峯田和伸／編曲：オノシ(24chocolate)

M9 Lovely Lovely Strawberry あおによしVer.

作詞・作曲：Yugo Ichikawa (Felion Sounds)／編曲：設楽哲也

M10 Special Thanks!!

作詞・作曲・編曲：Yugo Ichikawa (Felion Sounds) ▼店舗特典

・Amazon.co.jp ：L判ブロマイド(複製サイン入り）

・全国アニメイト（通販含む）：

56mm缶バッジ＆ミニフォト（54mm×86mm/複製サイン入り）

バンドル有償特典：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円（税込）/【通常盤】4,950円（税込）

・ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：

56mm缶バッジ＆L判ブロマイド（複製サイン入り）

バンドル有償特典：アクリルスタンド（130mm×70mm予定）

価格：【初回盤】6,600円（税込）/【通常盤】4,950円（税込）

・楽天ブックス：A4クリアファイル（複製サイン入り）

・タワーレコード：L判ブロマイド（複製サイン入り）

・あみあみ：2L判ブロマイド（複製サイン入り）

◾️＜久保ユリカ ラストライブイベントツアー（仮）＞ 2026年

4月12日（日）横浜ランドマークホール

4月18日（土）奈良ネバーランド

4月19日（日）大阪BananaHall

4月26日（日）竹芝ニューピアホール

※「ライブイベント回」と「トークイベント回」の2回想定

※イベントの詳細については後日発表