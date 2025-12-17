Akeboshiが、「THE FIRST TAKE」に登場した。

第621回となる今回披露するのは、『NARUTO -ナルト-』TVシリーズの初代エンディングテーマ「Wind」だ。「Wind」は、総再生回数が8,300万回を突破し、そのうち約9割が海外での再生を誇るなど、グローバルな人気も誇っている。2022年にはドバイで開かれたゲームの祭典＜EMG 2022＞にも招待され、「Wind」と同じくNARUTOのエンディングテーマに採用された「Yellow Moon」を披露した。

そんな本楽曲を、幾重にも重なる美しく上品なサウンドとエモーショナルな歌声にて一発撮りパフォーマンス。

◆ ◆ ◆

■Akeboshi コメント

歌も演奏も、その瞬間を切り取っただけのものです。いま頑張っている人、闘っている人に届くことを願って声を出しました。時を重ねても Winding Road のように曲がりくねった道ばかりが見える自分ですが、それでも目的地へはまっすぐ続いていると信じ、これからも歌い続けていきます。

◆ ◆ ◆

Piano Vocal: Akeboshi

Fiddle: Emi Sakai

Tin Whistle: Kozo Toyota

Drums: Akira Kawasaki (mouse on the keys)