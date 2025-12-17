【40・50代】短くても適度な女っぽさ欲しい！→ 大当たりな「ショートボブ」見つけた♡

短めでも女性らしさを醸し出しやすいショートボブは、40・50代の髪悩みを自然にカバーしつつ、今っぽく見える人気デザイン。丸みによる柔らかさ、首元のすっきり感、トップのボリュームが出やすいのが魅力です。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代にフィットするショートボブをご紹介します。

ボブの可愛さとショートの軽さを両立

あごラインでぷつっと揃えたショートボブ。オリーブベージュの柔らかな色味が艶を引き立て、おしゃれで上品な雰囲気を演出。丸みのあるフォルムが大人可愛い印象を与えつつ、日常で扱いやすい軽さもキープした、バランスの良いスタイルです。

グレージュのエアリーショートボブ

透明感たっぷりなグレージュカラーのショートボブ。根元を軽く立ち上げることでふんわりとエアリーな雰囲気が生まれ、ラフに動く毛束はこなれ感を演出。首まわりがすっきりとしているので、髪の量が気になる人にも取り入れやすそう。色味とシルエットの組み合わせが、より柔らかな印象を与えています。

メリハリのあるくびれショートボブ

ナチュラルブラウンの落ち着いた色味に、後頭部のふんわり感と襟足のタイトさでメリハリをつけたショートボブ。サイドはフェイスラインに沿うように内へ入れて、引き締まったシルエットに整えられています。上品さをキープしながら、前後への毛流れでしっかりと動きも感じられるスタイルです。

毛流れが魅力の地毛風ブラウンショートボブ

地毛風の柔らかなブラウンをベースに、たっぷりレイヤーを入れて軽やかさを出したショートボブ。毛束を後ろへ流すように動かすことで、ふんわりとした丸みが生まれています。作り込み過ぎない自然な立体感が加わり、短めでも落ち着いた大人の雰囲気です。

writer：内山友里