◆全日本大学サッカー選手権・決勝ラウンドグループステージ▽グループＤ・第３節 明大（３勝）２―１東洋大（１勝２敗） （１７日、静岡・草薙運動公園陸上競技場）

明大が東洋大に２―１で逆転勝ちし、リーグ戦３戦全勝で決勝トーナメント進出。Ｊ２藤枝ＭＹＦＣ入りが内定しているＦＷ真鍋隼虎（はやと、４年・名古屋Ｕ―１８出）が全２得点を挙げる活躍を見せた。

真鍋は０―１で折り返した後半２７分にミドルシュートを決めると、同アディショナルタイム３分にはＣＫの折り返しをボレーで沈めた。今大会は１３日の第１節・九産大戦でゴールを決めており、これで計３得点。「自分が中心になってチームを勝たせたいと思っている。後輩たちに日本一の景色を見せたい」と胸を張った。

リーグ戦３試合が行われた静岡県は、Ｊ２藤枝の一員として、プロ生活をスタートさせる土地でもある。「いい雰囲気ですね。藤枝の町も一体感があります」と目を細め、槙野智章新監督の就任には「素直にビックリしました」。元日本代表ＤＦが目指すサッカーはまだ分からないが、「攻撃的なところは変わらないと思う。自分の特長を出していきたい」と、自信をのぞかせた。