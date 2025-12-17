17日に臨時国会が閉幕した。立憲民主党の野田佳彦代表は会見で、高市政権の評価について語った。

【映像】立憲民主党・野田代表のコメント

記者が「高市政権として初の国会だったが、振り返ってどうだったか？」と質問。

野田代表は「どういう政権運営になるのかをある種チェックする立場でしたけれども、高市総理の個人芸に頼っている自民党という感じがありますので、逆に言うと独断専行で危ういなと思います」と述べたうえで、「連立政権ではありますけれども、維新との関係も極めてぎくしゃくしていて、トップどうしでは物事を決めてもきちっと下まで咀嚼されて理解されていない状況だと思いますので、この辺を来年はしっかりと突いて、きちっと対峙していく姿勢を示していきたいと思いました」と答えた。

記者が「来年の通常国会は、この（臨時）国会よりも攻勢を強める考えか？」と聞くと、野田代表は「はい、むしろ政策実現というよりもしっかりと考え方の違いを示していくと。解散総選挙あり得るということを前提とするならば、我々は政権を目指すんですから、どういう政権になるのか、今の政権と違うところはどういうところか、明示的にしなければならない。そこは強く意識していきたい」と答えた。（ABEMA NEWS）