デビュー44年目を迎えている演歌歌手原田悠里（70）が17日、東京・赤坂のライブレストラン「Jazz Dining B−flat」でバースデーライブを昼夜2公演行った。

昼公演では「ふだんは着物で歌うことが多いのですが、今回の場所がライブハウスという特別な場所なのでドレスを選びました。ドレスに合う楽曲や日ごろ皆さんからのリクエストが多い歌を選曲しました」とあいさつ。

会場を埋める満員のファンに「今回は心が燃えています。こうしてお越しくださった皆さまに感謝をいっぱい込めて、何かを感じていただけるひとときになれたらいいなと思っております」と呼びかけ、ナット・キング・コールの「ラヴ」、八代亜紀の「舟唄」などのカバー曲や、代表曲「木曽路の女」「津軽の花」、そして新曲「運試し」などバラエティーに富んだ全13曲を熱唱した。

今月23日が71歳の誕生日。「今日は、少しでも若いうちにバースデーライブをやっちゃおうと思った」とジョークを交えながら「今度の新曲は、60枚目のシングルということが私の中では最も大きな意味があります。その60作目が『運試し』というタイトルの歌だったので最初は驚きました。でも『人生、終わるまで運試しだ』とおっしゃっていた方がいましたが、私たち世代の人たち、男女を問わず、これからいろいろな意味で壁にぶち当たっていく中で、その壁を乗り越えて頑張っていきます」と決意を明かした。「年齢を重ねると、楽に暮らしたいという気持ちはありますが、少々、腰が痛くてもしっかりと背筋を伸ばして、『行け行け、それ行け どんと行け！』という歌詞のように、たとえ若い人に嫌われてもとんがって生きていこうという作品です。いわば私たち世代への応援歌ですが、荒唐無稽というか、面白い作品をいただいたので、全身全霊、自分のことだと思って歌っています」と新曲への強い意気込みを明かした。そして芸歴43年を振り返って「これまでにたくさんの良い作品を作っていただきました。今回は、とにかくこの『運試し』を全身全霊で歌って、大ヒットさせたい」。

今年は「（北島音楽事務所から）独立させていただいて2年目になりますが、小さなオフィスを立ち上げて、いろんなことをいちから始めて、いままでお世話になって皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。そんな中で今日のような（バースデーライブという）機会をいただけて、まだまだ歩いていけるということが幸せだなと思いますし、これからも歩いていこうという思いでいっぱいです」。

“キャンペーンの女王”の異名をとる原田。「『運試し』が商店街で流れていたり、USENチャートでは初登場1位と好スタートを切ったりしているので、その勢いを絶やさないようにしたい。私はキャンペーン、キャンペーンで頑張ってきた歌手ですので、来年も全国各地を回り、大ヒットに向けて頑張ります」と張り切っていた。