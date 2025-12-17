大政絢、桐谷美玲の誕生日を佐藤ありさとお祝い！仲良し3SHOTに反響「変わらずお美しい」「眼福」

12月16日、大政絢がInstagramを更新。共に雑誌『Seventeen』のモデルとして活動し、“黄金世代”と呼ばれていた桐谷美玲、佐藤ありさとの写真を公開した。

【写真】桐谷美玲＆佐藤ありさとの『Seventeen』“黄金世代”3SHOT公開

大政は、自身のInstagramアカウントにて、同日に誕生日を迎えた桐谷を佐藤とお祝いしたことを報告。3人で顔を寄せ合った3ショットや、バースデープレートを持つ桐谷のソロショットを公開した。

さらに、「10代の頃から知っているけれど、中身は本当に変わらず。」「なのに美しさはどんどん増していく美玲さん、今年もお祝いできて幸せ！」「2人ともいつもありがとう〜！」などとコメントし、仲の良さをうかがわせた。

この投稿に対し、ファンからは、「変わらずお美しい」「眼福でございます」「長く仲良くしてくれてほんとに嬉しい」「この3人の組み合わせ大好き」「素敵な写真ありがとうございます」などの反響があった。

大政は、10代の頃からモデルとして長く活躍しており、現在はファッション誌『Precious』の年間カバーガールを務めている。また、女優としても活動しているほか、『日曜日の初耳学』（MBS／TBS系）でのMCも好評を得ている。