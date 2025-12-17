¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ç¤ÎMC¤âÏÃÂê¡ª¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬½Ð±é¡¢AK-69¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×MV¤¬Âç¹¥É¾¤ÇËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
12·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢AK-69¤Î¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×¤ÎMV¤¬¡¢º£ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·î14Æü¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBEST OF AK-69 ¡ÈYellow Gold¡É¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ëAK-69¡£2004Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿150Ä¶¤Î³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Á´20¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤ò¡ØºÆ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥° / ºÆ¥ß¥¥·¥ó¥° / ºÆ¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡Ù¤·¡¢ºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿°ìËç¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢È¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖAnd I Love You So 2026 Remastered¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¡£¤³¤ÎMV¤Ë¤Ï¡¢°ÊÁ°¤è¤êAK-69¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¤Ò¤å¤¦¤¬¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï´û¤Ë75Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë(17Æü16»þ¸½ºß)¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿AK-69¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤Ò¤å¤¦¤¬¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ìËë¤â¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢AK-69¤¬¡¢¼Â¤Ï2021Ç¯¤Ë¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Î¤ä¤Þ¤È¤«¤é¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤å¤¦¤¬¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Æ°²è¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÆ°²è½Ð±é°ÍÍê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Þ¤Çµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Ò¤å¤¦¤¬¤â¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢AK-69¤Ï¡Ö¤«¤é¤Î¤³¤¦¤¤¤¦Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¥¨¥â¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎNetflix½µ´ÖTOP10¡Ò¥·¥ê¡¼¥º¡Ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤Þ¤¿³¤³°¤ÎNetflix¤Ç¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤Ç¤ÎMC¤Ö¤ê¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëAK-69¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖLIVE TOUR 2025 ENLIGHTENMENT ¶ -Road to 30th year-¡×¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³èÆ°30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBEST OF AK-69 ¡ÈYellow Gold¡É¡×¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤½¤ÎÇ®¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ÎMV¤Ë¤Ä¤¤¤ÆAK-69ËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚAK-69¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£ºî¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMV¤ÎÃæ¤Ç²¶¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë¾¯Ç¯¤¬20Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÎø°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥í¥±ÃÏ¤â²Î¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬°ì½ï¤Ê¤ÎÝæÉÕ¤¤¤¿¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¡© ¤³¤Î2026 Remastered¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬Í¥¤·¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Å»¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¡£¤³¤ì¤¬16Ç¯¤³¤Î¶Ê¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¾Ú¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡Û
¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖBEST OF AK-69 ¡ÈYellow Gold¡É¡×2026.01.14 Release