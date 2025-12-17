●あす18日(木)は 昼間は日ざしに暖かさ

●今週末は再び天気下り坂

●今年残り2週間の天気傾向は…？

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



きょう17日(水)の県内は、日中は気圧の谷の通過で一時天気がぐずつきましたが、夕方頃には雨雲は県内から抜けていき、天気は順調に持ち直しつつあります。





あす18日(木)は西日本全般に高気圧に緩やかに覆われる見込みで、県内は日中は日ざし十分。そして最高気温が15度くらいまで上がる所が多く、昼間は日ざしが暖かいくらいの陽気になりそうです。





ただ、高気圧は足早に動いていき、今週末は次の前線や低気圧の通過で天気がぐずついてくる見込み。この週末にかけて、それほど強く冷え込むことはありませんが、晴天が長く続かないので、お洗濯などは日ざしのチャンスを大事に活用頂きたいと思います。





さて、今年も残り2週間…年末にかけて、そろそろ気になる天気傾向の見通しを、現時点の気象データから速報版としてまとめました。



目先、来週にかけては小刻みな周期での天気変化が続き、来週のクリスマスイブあたりも、ぐずつく天気が少々心配なところです。来週くらいまでは気温は高めで経過するものの、年の瀬は冷たい北風が吹きやすく、冬らしい寒さが戻りそうな気配。

大掃除、特に水を使う作業などは、気温が高めのうちに計画的に進めていきたいものです。また、年の瀬、冷え込むときに体調を崩さないようにも、十分気を付けていきましょう。



まだ、先の予報ほど不確定要素もありますので、今後も随時、最新予報は確認しつつ、年末に向けて上手な時間の使い方を意識していただければ、と思います。





あす18日(木)朝はまだ日本海側中心に雲が多く、わずかに雨がぱらつく可能性もありますが、昼頃からは各地で晴れ間が多くなり、午後は日ざし十分。最高気温は15度くらいまで上がる所が多く、日差しが出てくると昼間は過ごしやすくなってきそうです。





19日(金)は次第に雲が目立つ空となっていき、今週末は再びぐずつく天気…土曜日の午後から日曜日の午前中心に雨が降りやすく、日付をまたぐ夜中の時間は、ややしっかり降る所もあるでしょう。ただし今週末にかけては気温は高く、季節を1か月ほど後戻りの暖かさが続く見込みです。

来週も天気は周期的に変わり、クリスマスイブのあたりで一時雨の可能性があります。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

