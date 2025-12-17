2年後、2027年の石川県議会議員選挙に向けた、議員定数見直しをめぐる議論で、

石川県議会の5つの会派は17日、内灘町より北の8つの選挙区をそれぞれ合区にして4つの選挙区に集約した上で、全体の定数は1議席増やす案でまとまりました。

石川県議会では現在、議員1人あたりの人口が最も少ない「珠洲市鳳珠郡」を1とした場合、最も多い「かほく市」との間で2倍以上の格差が生じていて、石川県議会各会派の代表者らは、こうした格差の是正に向け、協議を重ねてきました。

これまでの議論では、能登地域の8つの選挙区を4つに統合し1人区を解消。その上で、「かほく市河北郡選挙区」の定数を1増やす案について、最大会派の自民党を含む4つの会派が同意しました。

一方、この案では、合区後の「輪島市珠洲市鳳珠郡選挙区」の議員定数は、合区前の定数を合わせた3が維持されます。この場合、人口がより多いにもかかわらず、定数が2のままの「加賀市」と「能美市能美郡」、「野々市市」の選挙区との間で逆転現象が起こります。

「今回限りは特例で」

このため未来石川は、前回の会合で、奥能登の定数も1減らす案を主張していましたが、未来石川の盛本芳久県議会議員は「逆転現象や能登の復興も変化していくので、今回限りは特例として、次回検討してほしい」としていました。17日の会合では、事前に会派内で協議した結果、「大きな災害に見舞われた能登の声を県政に届けるため、政治的判断が必要との結論に至った」と説明しました。

最終的には奥能登の定数を減らさない案で、すべての会派が合意しました。

会合の後、自民党の福村章会長は「能登の災害に免じてこういう案で行こうと。災害復興の状態や人口動態を見ながら（奥能登の定数は）次の期でしっかり検討しよう」と語りました。

また、未来石川・吉田修会長は「懇談会では月内にも、関係する選挙区の自治体トップや、議会関係者などから意見を聞き取った上で、遅くとも2026年の6月議会までに条例改正案を提出したい」としています。