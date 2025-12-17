¡ÖEIKO¡ªGO¡ª¡ª¡×¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó´°Áö¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡¢JAL¤«¤é¿è¤Ê·×¤é¤¤¼õ¤±¤ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤µ¤ó¤Ï12·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤«¤é¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡¢Åë¾è·ô¤Ë¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖJAL¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ªJAL¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿è¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î?!¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡ÖJAL¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢15Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤½£¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖJAL¥Û¥Î¥ë¥ë¥Þ¥é¥½¥ó2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼íÌî¤µ¤ó¤¬´°ÁöµÇ°¥á¥À¥ë¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿X¤Ë¤Ï¡¢JAL¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Î´°Áö¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£Åë¾è·ô¤Ë°õºþ¤µ¤ì¤¿¡ÖCONGRATS¡Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ò´°Áö¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
JAL¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ä¤Å¤ë¼íÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖJAL¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªµ¢¤í¤Ã¤È¡£¡£¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åë¾è·ô¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åë¾è½ç¤ò¼¨¤¹Ê¸»ú¤Î²¼¤Ë¡ÖCONGRATS EIKO¡ªGO¡ª¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÆ±¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼íÌî¤µ¤ó¤Ï16Æü¤ÎX¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ£ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼íÌî¤µ¤ó¤ÏÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤ËÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤Æ¡¢¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡ÙºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
