高槻のトークフェス、東京で開催決定 元乃木坂46・山崎怜奈ら豪華出演陣…テーマは「古墳」
大阪・高槻市は、来年2月1日に都内で『BOTTO古墳トークフェス』を開催する。豪華出演陣が登場する。
高槻市は「高槻市に行けば、好きなことに没頭できる」というテーマのもと、グルメ、歴史などから一つのジャンルを絞り、その分野が好きな人に対して深くPRする観光プロモーション「BOTTOたかつき」を展開。
今回注目するテーマは「古墳」。高槻市にある国史跡「今城塚古墳」と、同古墳が真の陵墓とされている謎多き大王「継体大王」をテーマとしたトークイベントを、東京で実施する。
注目は出演陣で、今城塚古墳をはじめ、同時代の考古学をリードする明治大学教授・若狭徹氏、継体大王研究の第一人者である関東学院大学教授・河内春人氏、歴史好きタレントとしても引く手あまたの元乃木坂46・山崎怜奈、テレビ番組『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』で活躍する現役女子高生歴史インフルエンサー・諸星天音が参加する。
また、歴史好きの濱田剛史高槻市長や今城塚古代歴史館の宮崎康雄館長もトークに参加し、今城塚古墳の発掘調査や整備についても触れる予定。
歴史解説YouTubeチャンネル「戦国BANASHI」を運営し総再生回数約6000万回を誇る大人気歴史系YouTuberミスター武士道氏が総合MCとしてトーク参加者をまとめ上げ、「今城塚古墳」「継体大王」の謎や古代における高槻の歴史的意義などについて熱く語り合う。
イベントの様子は、ライブ配信とアーカイブ配信も予定する。
【イベント概要】
実施日：2026年2月１日（日）14時開場・14時30分開演
会場：ポニーキャニオン イベントスペース（東京都港区六本木一丁目5番17号）
※東京メトロ「六本木一丁目駅」より徒歩5分、同「神谷町駅」より徒歩8分
料金：無料
定員：100人（1組2人まで）
申込：2026年1月4日（日）までに申込フォームから申し込み
