木村文乃、“具材いろいろ”手作りおでんの家ごはんに反響「手間暇かけててすごい」「器も素敵です」 “一番好きな具”も明かす
俳優の木村文乃（38）が17日、自身のインスタグラムを更新。手作り「おでん」がメインの“おうちごはん”を披露した。
【写真】「手間暇かけててすごい」木村文乃の“具材いろいろ”手作りおでん
木村のインスタでは「#今日のまんぷくごはん」として“手作りごはん”を紹介する投稿が定番で、彩り豊かな料理写真はたびたび話題に。出産後は「チビうさごはん」として、わが子のための食事も披露している。
投稿では、メインのおでんのほか「お刺身のお茶漬け」「わかめと胡瓜とカニかまの酢のもの」「しゅうまい」が並ぶ、食卓の写真をアップ。「チビうさごはんはハイライトにて」と、小さなおにぎりやおかず、汁物などをキレイに盛り付けたわが子の食事も紹介した。
おでんの具については「大根、白滝、餅巾着、ちくわぶ、こんにゃく たこ、玉ねぎ天、紅生姜天、牛すじ、じゃがいも」と説明。「おでん、たまごとかはんぺんとかウィンナーとか昆布とか入れ忘れてた事に↑書き出してやっと気づきました」と話しており、本来はたまご、はんぺん、ウィンナーも“定番の具材”であることを伝えている。
なお、「私は餅巾着が作るのも食べるのも一番好き」と話し、「おでんの具は一番何が好き？」と質問を投げかけていた。
ファンからは、おのおのの“好きなおでんの具”が報告されたほか、食事の写真には「おいしそう！」「手間暇かけててすごいです」「やっぱり冬はおでんが絶品ですよね！」「いつも美味しそうな食事ばかりで眼福です」「いつもながら器も素敵です」などと称賛コメントが相次いで寄せられている。
