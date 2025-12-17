【緊迫】中国船が「ただちに立ち去れ」と“警告”…漁船に高圧放水砲も　領有権巡り対立続く海域でフィリピン巡視船に同乗取材

高市政権が誕生してから約2カ月にわたった臨時国会が17日午後、閉会しました。

台湾有事を巡る高市首相の答弁で中国との関係が悪化。

いまだに対立が続いています。

その一方で、中国とフィリピンが南シナ海の領有権を巡り対立を深めています。その緊迫する現場を取材しました。

南シナ海で緊張が高まっている中国とフィリピンの領有権争い。

FNNは、その南シナ海で活動する漁師に物資の搬入などの支援を行う、フィリピン当局の沿岸警備隊の巡視船に同乗しました。

巡視船の行き先はフィリピンのEEZ（排他的経済水域）内スプラトリー諸島です。

港を出発した翌日、巡視船は早くも緊迫した状態に包まれました。

アバド・サントス礁で、巡視船は複数の中国海警局の船に囲まれたのです。

さらに、かなり近い距離に来たり進行方向をふさぐなど、中国船は危険な行為を繰り返し、巡視船に警告をしてきます。

中国船：

フィリピン船、こちらは中国船舶。貴船は中国の領海に侵入した。ただちに立ち去れ。

フィリピン船：

こちらはフィリピン沿岸警備巡視船です。現在あなたたちはフィリピンの排他的経済水域を航行中です。

漁業が盛んで天然ガスなどの資源が豊富な周辺海域。

中国がフィリピンのEEZ内に海洋進出を強め、衝突が相次いでいます。

巡視船が漁師たちの漁船に物資を配る最中も、すぐ近くに中国側の船がいたり、上空からはヘリコプターがにらみを利かせていました。

そうした中、別のエリアでは、フィリピンの漁船約20隻に中国船が高圧の放水砲を発射する妨害行為が発生。

この影響で漁師3人が負傷し、漁船2隻が損害を受けたということです。

フィリピン側は漁師にけが人が出たことを受けて、「無実の漁民の命を危険にさらした」として中国を非難。

一方、中国側は「挑発行為があったので、警告して追い払った」と主張。

中国外務省 報道官：

中国側の繰り返しにわたる制止と警告を無視し、さらに悪意のある方向転換などの危険な行動を繰り返し行った。

南シナ海の領有権問題は、双方の主張がかみ合わないまま緊張が続いています。