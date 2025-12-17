µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¡© ±½¤ÎÍÎÏ¸åÇ¤¸õÊä¤È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤
¡¡12·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ê°Ê²¼¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡Ë¤Ï¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê²òÇ¤¤Î¡ËÈ½·è¤¬½Ð¤¿¡×
¡¡12Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥¢¥ì¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê¤Ç¤Î¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤Ï¤½¤¦¸«½Ð¤·¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÃæÃÇ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥àÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Ë¸þ¤±¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ï15°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¡¢18°Ì°Ê²¼¤È¤¤¤¦¹ß³Ê·÷¤ËºÆ¤Ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¼çÎÏÁª¼ê¤Î°úÂà¤ä°ÜÀÒ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥À¥¦¥ó¡£¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ëÁ°´ÆÆÄ¤òÍ¦Âà¤µ¤»¡¢¥µ¥ó¥»¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À£Â¡Ë¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸Î¾ã¼Ô¤ÎÂ¿¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÇ¤´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥»¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Æ¥®¤¬½¢¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤Ï»ÃÄêÅª·èÄê¤Ç¡¢Ç¯Æâ¤Î¹ñ²¦ÇÕ¡Ê¥¨¥ë¥Ç¥ó¥»¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç£±¡Ý£²¤È¾¡Íø¡Ë¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥ì¥Ð¥ó¥ÆÀï¤Î£²»î¹ç¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤À¤±¡£¿·´ÆÆÄ¤ÎÁªÄê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¥¢¥ó¥½¥Æ¥®¤Ï¿·´ÆÆÄÃåÇ¤¸å¤Ë¥µ¥ó¥»¤ËÌá¤ëÍ½Äê¡Ë¡£
ÇÔ¤ì¤¿Á°Àá¤Î¥¸¥í¡¼¥ÊÀï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë photo by Nakashima Daisuke
¡¡³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢ÍÎÏ¤Ê¸õÊä´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¤ò¼¡¡¹¤ËÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥Ã¥¿¡Ê¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡Ë¡¢¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥Ô¥ß¥¨¥ó¥¿¡Ê¥»¥Ó¡¼¥¸¥ã¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥³¡¦¥í¡¼¥¼¡Ê¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡Ë¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡¦¥×¥é¥µ¡Ê¥¢¥é¥Ù¥¹¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ê¤É¤ò»Ø´ø¡Ë......¤¤¤º¤ì¤âÇ½Æ°Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ç¡¢¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤È¤â°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¸õÊä¤È¤·¤Æ¥é¥¦¥ë¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¤ÎÌ¾Á°¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¡¦¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤Ç·è¤Þ¤ê¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥óÂç¼ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¤¤¤ÁÁá¤¯¡¢¤½¤¦ÂÇÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î²¼Éô¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¢¤È»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¤Î»²ËÅ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£2Éô¤À¤Ã¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ò¾º³Ê¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤±Ô¤ÎÀï½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡£¸ø¼°¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡¡¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Îº£¸å¤Ç¤¢¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÉÔ¿¶¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤½¤ÎÎÏ¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡½¡£
¡¡¤½¤ÎÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Äµ×ÊÝ¤¬¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÇºÇ¹â¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ë¡¢º£¤³¤½Î©¤ÁÌá¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤¿¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Î1Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤â¤½¤ì¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÄ¶¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤òÂ·¤¨¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÊø¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÅ¨¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸º¸Íø¤¤Î¥À¥Ó¥É¡¦¥·¥ë¥Ð¡Ê°úÂà¡Ë¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥»¥ë¥í¡¼¥È¡Ê¸½¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡¢¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¡Ê¸½¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¤ÈÏ¢·¸¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â³ÉÍð¡¢»ÙÇÛ¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¾åµ¤Î£´¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤À¤±¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤â¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÏ¢·¸¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢ÂåÉ½¥¢¥ë¥»¥ó¡¦¥¶¥Ï¥ê¥ã¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¥¦¥Þ¥ë¡¦¥µ¥Ç¥£¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥ª¡¼¥ê¡¦¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¥ë¥«¡¦¥¹¥Á¥Ã¥Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥óÊä¶¯¤·¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¥É¥¥¥¤¥¨¡¦¥Á¥ã¥ì¥¿¡¦¥Ä¥¡¥ë¤Ï¼ã¼ê¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂåÉ½¥ä¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¨¥ì¡¼¥é¤Ï¥±¥¬¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥½¥ì¡¼¥ë¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤âÊÒÎÚ¤Ï¸«¤»¤ë¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í´üÂÔ³°¤ì¤À¡£
¡Ö¥¿¥±(µ×ÊÝ)¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»È¤¤¼ê¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤âÍ¿ô¡×
¡¡¤½¤ì¤¬¸½ÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡¢¥Ø¥¿¥Õ¥§¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤¬¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¿ÍÍê¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤òµ±¤«¤»¡¢¸Ê¤âµ±¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ëÀ¸¿è¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤Ïµ×ÊÝ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¨¥´¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¡£²¿¤è¤ê¥Ü¡¼¥ë¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤ó¤¸¤ë»ÑÀª¤¬¡¢µ×ÊÝ¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉä¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½êÂ°Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ï¶ì¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡¡¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¡¢µ×ÊÝ¤Ï¤É¤Î´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥é¡¦¥Þ¥·¥¢¡Ê°éÀ®ÁÈ¿¥¡Ë¤Ç°é¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ½Æ°Åª¤ËÀï¤¨¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Û¤Éµ¬Â§Åª¤ÊÆ°¤¤òµá¤á¤ë¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥ê´ÆÆÄ¤È¤Ï¸¤±î¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥»¡¦¥Ü¥ë¥À¥é¥¹´ÆÆÄ¤Î¼éÈ÷Åª¤ÊÀï¤¤¤Ëíä°×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ç¤Ï¡¢´è¸Ç¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÍ×µá¤¹¤ë¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤È·èÊÌ¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì»þ´ü¤Îµ×ÊÝ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤â¡¢¡ÖÀÐ¶¶¤òÃ¡¤¤¤ÆÅÏ¤é¤Ê¤¤¡×¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Î¼õ¤±¿È¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢Ìò²ó¤ê¤¬È½Á³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¯¤é¼éÈ÷¤Ç¿È¤òÊ´¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÊõ¤Î»ý¤ÁÉå¤ì¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò´°·ë¤µ¤»¤ëÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼«Í³¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¥¿¥¹¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç¤ÎÀÊ¼¡¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¸åÇ¤¤Î¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥¿¥é¥Ã¥Ä¥©¤òÉ®Æ¬¤Ë¥×¥ì¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥ó¥½¥Æ¥®»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ç¡¢¾¡Íø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£"¤¤¤¤¥×¥ì¡¼"»ß¤Þ¤ê¤Ç¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ÏÀÚ¤ê³«¤±¤Ê¤¤¡£