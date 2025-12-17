アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」よりプライズ「鎮座獣 承認欲求モンスター」が12月18日から順次展開！
【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 鎮座獣 承認欲求モンスター】 12月18日より順次展開予定
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
BANDAI SPIRITSは、プライズ「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』 鎮座獣 承認欲求モンスター」を12月18日より順次展開する。
本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、承認欲求モンスター姿の後藤ひとりを、重厚感を兼ね備えたオリジナルデフォルメフィギュアシリーズ「鎮座獣」より商品化したもの。
後藤ひとりの怪獣姿をデフォルメで表現しており、大きなしっぽや可愛いフォルムを再現している。
「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』 鎮座獣 承認欲求モンスター」種類：全1種 サイズ：約120mm
＼暴れだす承認欲求💥／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) December 17, 2025
アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」から、承認欲求モンスター姿の後藤ひとりが『鎮座獣』シリーズに登場🔥
大きなしっぽや可愛いフォルムを再現❣️
12月18日(木)よりクレーンゲーム景品で順次登場🦖https://t.co/CHTsyUplck@BTR_anime #ぼっち・ざ・ろっく #BANPRESTO pic.twitter.com/LomqHtkQHW
(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス
※写真と商品とは異なる場合がございます。
※店舗により登場時期が前後する場合がございます。