【アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」 鎮座獣 承認欲求モンスター】 12月18日より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ「アニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』 鎮座獣 承認欲求モンスター」を12月18日より順次展開する。

本製品は、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」より、承認欲求モンスター姿の後藤ひとりを、重厚感を兼ね備えたオリジナルデフォルメフィギュアシリーズ「鎮座獣」より商品化したもの。

後藤ひとりの怪獣姿をデフォルメで表現しており、大きなしっぽや可愛いフォルムを再現している。

種類：全1種 サイズ：約120mm

(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス

