ブラックをアクセントとした内外装パーツでよりスタイリッシュに

ホンダN-BOXカスタム ターボ ブラックスタイル｜Honda N-BOX Custom Turbo Black Style

N-BOXは、軽乗用車最大級の室内空間や存在感のあるデザインに加え、全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」や、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレイン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層から支持を得ている。

このたび新設定された「ブラックスタイル」は、上質かつ精悍なN-BOXカスタムに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを採用し、よりスタイリッシュで洗練されたデザインを実現したのが特徴だ。

エクステリアは、フォグライトガーニッシュやカスタムデザインフロントグリル、リヤライセンスガーニッシュ、そしてアルミホイールにベルリナブラック塗装を、アウタードアハンドルやドアミラー、N-BOX/CUSTOMエンブレムにクリスタルブラック・パール塗装をそれぞれ施すことにより、より引き締まったルックスになった。

ホンダN-BOXカスタム ターボ ブラックスタイル｜専用15インチアルミホイール（ベルリナブラック塗装）+ブラックホイールナット

インテリアにもピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルとプライムスムースドアライニングアームレスト（※1）を採用し、落ち着きと高級感のある空間が演出されている。

さらに、右側パワースライドドアに加え、コンビニフック付シートバックテーブル（※2）やLEDフォグライト、本革巻ステアリングホイール（※2）などの人気の装備が標準装備されたのも魅力度を高めている。

※N-BOXカスタムのみ

ボディカラーはプラチナホワイト・パール（※3）、メテオロイドグレー・メタリック（※3）、クリスタルブラック・パールの3色から選べる。

※1 N-BOXカスタム ターボのみ

※2 N-BOXカスタムのみ

※3 税込み3万3000円の有償色

N-BOXカスタム「ブラックスタイル」全車共通の主な装備内容

・LEDフォグライト（クリア）

・ベルリナブラック塗装 フォグライトガーニッシュ

・ベルリナブラック塗装 カスタムデザインフロントグリル

・ベルリナブラック塗装 リヤライセンスガーニッシュ

・クリスタルブラック・パール塗装 アウタードアハンドル

・クリスタルブラック・パール塗装 電動格納式リモコンドアミラー

・クリスタルブラック・パール塗装 N-BOX/CUSTOMエンブレム

・ピアノブラック塗装 ドアオーナメントパネル

N-BOXカスタム ターボ「ブラックスタイル」特別装備

・プライムスムースドアライニングアームレスト

・専用15インチアルミホイール（ベルリナブラック塗装）＋ブラックホイールナット

N-BOXカスタム「ブラックスタイル」特別装備

・本革巻ステアリングホイール（ブラックステッチ）

・コンビニフック付シートバックテーブル（運転席&助手席）

・パワースライドドア（リヤ右側）

・専用14インチアルミホイール（ベルリナブラック塗装）＋ブラックホイールナット

N-BOXカスタム「ブラックスタイル」モデルラインナップ

・N-BOXカスタム ブラックスタイル：206万3600円（FF）／219万6700円（4WD）

・N-BOXカスタム ターボ ブラックスタイル：219万7800円（FF）／233万900円（4WD）

※価格は消費税込み