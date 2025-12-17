17日から北海道と九州の“おいしいもの”が静岡市に大集合しています。どのようなグルメがやってきているのでしょうか。さっそく会場を取材してきました。



（澤井 志帆 キャスター）

松坂屋静岡店、本館8階大催事場にやってまいりました。こちらで、きょうから開催されているのが師走の北海道と九州グルメフェアです。 北海道と九州から合わせて45店舗が出店しています。お肉や海鮮、和洋スイーツなど絶品グルメが大集結しているんです。





さあ、入口入ってすぐのところには毎回大人気のロイズ。ロイズといえばやはりチョコレートですよね。ポテトチップスや生チョコレートなど今回もたくさんの商品が並んでいます。とにかく気になる店がたくさんありますので、きょうは、どんどん紹介していきますよ。（すし処 雑魚亭）北海道といえば、やはり海鮮ですよね。ということで、まず紹介するのがこちら。すし処雑魚亭さんです。海鮮がキラキラしてますよ美しい。どれもおいしそう。この中で特におすすめは何でしょう？（すし処 雑魚亭スタッフ）真ん中の一番入っている（澤井 志帆 キャスター）うわ豪華ですねこれ何種類乗っているんですか？（すし処 雑魚亭スタッフ）13種類くらいのっています。（澤井 志帆 キャスター）北海道のものをふんだんに使っているってことですね。これ食べてみたい。（すし処 雑魚亭スタッフ）よかったら食べますか？（澤井 志帆 キャスター）すごいですよ、近くで見るとぎっしりとつまっていますね。特にこの中でおすすめはありますか？（すし処 雑魚亭スタッフ）うちのおすすめはカニのほぐし身なってますね。醤油をつけないでそのまま食べておいしい。（澤井 志帆 キャスター）これ何カニ？（すし処 雑魚亭スタッフ）ズワイガニですね。（澤井 志帆 キャスター）いただきます。甘い。うまみがすごいですね。かめばかむほど味がでてきます。イクラも高騰していますけど。こんなに乗っていますよ。キラキラ輝いてますよね。いただきます。幸せ、おいしい。（すし処 雑魚亭スタッフ）毎回買ってくれるお客様の声を聞きながら、色々中身を変えながらやっていますので、ぜひ、皆さんに食べてもらいたいですね。（から揚げ専門店ふくどり）（澤井 志帆 キャスター）歩いているといい香りがしてきましたよ。こちらにはザンギが販売されています。すごい。たくさんの種類があるんですね？（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）いらっしゃいませ。（澤井 志帆 キャスター）何種類ぐらいあるんですか？（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）7種類くらいです。（澤井 志帆 キャスター）とてもいい香りがするのですが、こだわりはどこでしょうか？（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）昆布だしを使っています。昆布だしにお肉を漬け込んで軟らかくしています。（澤井 志帆 キャスター）その中でも、おすすめは？（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）昆布だしのザンギですね。（澤井 志帆 キャスター）試食させていただいてもよろしいですか？断面みるだけでもジューシーなのが分かりますね。…だしがきいてます。肉の中の中まで、たれの味がしみているので、かめばかむほどおいしいですね。（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）三日以上漬け込んでいますので。（澤井 志帆 キャスター）ご飯が欲しくなりますし、酒とも最高じゃないですか。（から揚げ専門店ふくどりスタッフ）お酒のおつまみにも最高です。（澤井 志帆 キャスター）ニンニクもほどよくきいていて、パンチがあって最高の食べ応えです。（牛かつぎゅう太）（澤井 志帆 キャスター）続いてご紹介するのがこちら。牛かつぎゅう太さんです。おいしそうなお弁当がずらりと並んでいます。この中でこだわりは何でしょうか？（牛かつぎゅう太スタッフ）とにかくお客様においしいと言ってもらえるように、味にこだわりを持って作っています。（澤井 志帆 キャスター）なかでも店長のイチオシは何でしょう？（牛かつぎゅう太スタッフ）こちらの希少部位のカイノミを使ったステーキと、鹿児島県産の黒毛和牛の焼肉を楽しめるこちらのお弁当をおすすめしております。このカイノミというのは牛一頭から数キロしかとれない希少部位になりまして牛のバラ肉の部分にある希少部位になります。（澤井 志帆 キャスター）まずは、この希少部位のカイノミをいただきたいと思います。きれいな赤身ですよ。いただきます。ん…お肉やわらか。赤身のうま味がぎゅっときますね。（牛かつぎゅう太スタッフ）うまみのあるお肉ですので。（澤井 志帆 キャスター）うま味がつまっていて、後味さっぱりで、ペロっていけます。私のいただいたお弁当以外でも、カイノミを使った商品はありますか？（牛かつぎゅう太スタッフ）こちらが希少部位のカイノミを牛カツにしましたサンドイッチになります。（澤井 志帆 キャスター）おいしそう。厚切りですね。では、この厚切りの牛カツサンド、スタジオのみなさんにご用意したので津川さん、青山さん、食べて感想をお願いします。（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）さあ、どうでしょうか、結構厚みありますからね。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）おいしい。こんな分厚いカツサンド食べたことないですよ。（津川 祥吾 アンカー）これ、私、ひと口でいきたいですよ。（徳増 ないる キャスター）表情からおいしさが伝わります。（澤井 志帆 キャスター）いかがでしたか？（牛かつぎゅう太スタッフ）お肉好き必見です。（福田屋）（澤井 志帆 キャスター）そろそろスイーツが食べたくなってきませんか？続いてはこちら、福田屋さんです。熊本の和栗を使ったスイーツがずらっと並んでいます。こちらのおすすめは？（福田屋スタッフ）熊本和栗を使って作った”栗千里”です。（澤井 志帆 キャスター）栗千里！全国1位とも書いていますが、どういったおやつですか？（福田屋スタッフ）おやつグランプリという大会が池袋でありまして、そちらでグランプリを取った焼きモンブランです。皮むきから全部自社でしていますので鮮度抜群ですので。（澤井 志帆 キャスター）どんな味なのか食べてみたいです。ありがとうございます。中に栗のペーストが入っているんでしょうか？（福田屋スタッフ）霧のペーストです。（澤井 志帆 キャスター）周りは？（福田屋スタッフ）白あんです。（澤井 志帆 キャスター）いただきます。…お上品な栗の甘みがしますね。白あんと栗の風味がよくあいます。（福田屋スタッフ）コーヒーと紅茶にもよくあいますので、しっかりと栗の味がしますので。（澤井 志帆 キャスター）熊本和栗の特徴ってありますか？（福田屋スタッフ）九州の温暖な気候で育っていますので、非常に栗の風味豊かな栗でございます。熊本和栗にだけにこだわって作っておりますので。（澤井 志帆 キャスター）なかなか静岡では買えないものですものね。皆さんには、この機会にせひ味わっていただきたいですね。（澤井 志帆 キャスター）いかがでしたか？まだまだ紹介しきれていない絶品グルメがたくさんありますので、ぜひ、皆さんも会場にお越しください。「師走の北海道と九州グルメフェア」は、「松坂屋静岡店 本館8階大催事場」で28日･日曜日まで開催しています。