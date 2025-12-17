山形県内の少女が連れ去られ、上山市で遺体で見つかった事件で自殺ほう助などの罪に問われた男の初公判が17日開かれ、男は県内での事件について黙秘しました。



自殺ほう助などの罪に問われたのは福島市の無職・岸波弘樹被告（36）です。

岸波被告は去年9月、山形県内に住む10代の少女を上山市の山中に連れ去り、少女の自殺を手助けしたとされているほか宮城・埼玉などでも10代から20代の男女合わせて3人の自殺を手伝うなどした罪に問われています。福島地方裁判所郡山支部で開かれた初公判で、岸波被告は山形県内での事件について黙秘しました。

検察側は冒頭陳述で、岸波被告が自殺の意思がある人をSNSで検索し、「自殺を手伝います」などとメッセージを送って被害者らと接触し、練炭の準備や車での送迎などをして犯行に及んだと指摘。これまでの取り調べに対し、「自殺を止める人の気が知れず、死なせてやりたい気持ちがあった」と供述していたことも明らかにしました。

また、弁護側からの被告人質問で自殺を手助けした理由について、岸波被告は「頼まれたからです」と答え、一部の被害者とともに自殺を試みたとも話しました。

一方で、事件に対しては「今現在の気持ちとしては申し訳ないことをした思いがある。自分の考えが間違っていたと思う」と答えました。

次回の裁判は1月に開かれます。

