素晴らしい洗練度のハイブリッド

登場から5年目を迎える、W206型メルセデス・ベンツCクラス。欧州では、1.5Lガソリンターボから2.0Lディーゼルターボのプラグイン・ハイブリッドまで、多様な仕様を選べるのが魅力となっている。

今回試乗した、そのプラグイン・ハイブリッド、300deの車重は2248kgと軽くない。それでも、優れた動力性能とトラクションで、0-100km/h加速は6.3秒がうたわれる。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

パワートレインの洗練度は素晴らしい。電気モーターが静かに発進させるだけでなく、4気筒エンジンの洗練度も驚くほど。スムーズに回り、豊かなトルクを生み出す。高域では息苦しさがにじみ、総合300馬力超えの勢いまでは感じられないが。

ちなみに、ガソリン・プラグイン・ハイブリッドの300eも印象的に力強い。動力性能では、6気筒ディーゼルエンジンのトルク感に迫る勢いだろう。レスポンスに優れ、上質さにも唸らされる。メルセデス・ベンツが、4気筒で充分だと考えたこともうなずける。

好ましい操縦性に優しい乗り心地

通常のCクラスは、スポーツサルーン／ワゴンが目指されたわけではないが、操縦性は好ましい。快適性と姿勢制御のバランスに優れ、濡れて滑りやすい路面でも、高いグリップ力で狙い通りに導いていける。

回頭性はシャープではなく、徐々に旋回していくタイプ。ヘアピンカーブでは、シャシーの能力の高さを裏付けるように、軽くない車重を巧妙に受け止める。後輪駆動らしい操縦性を存分に楽しめるわけではないが、安定感が高く軽快に操れる。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

ステアリングは、かなり軽め。フィルターが掛かったように、手のひらへ伝わる感触は多くない。ブレーキペダルの踏み心地も同様といえる。

乗り心地は優しい。起伏の多い郊外の道や高速道路を飛ばしても、浮遊感は高まらず、フラットにボディは保たれる。特にプラグイン・ハイブリッドは、快適性重視。積極的にカーブへ飛び込めば、僅かにボディはロールするが、不安定になることはない。

概ね平静な高速域 良好な巡航燃費

限界領域まで気張ると、フロントタイヤが堪えきれず外へ流れる。荷室下に載る駆動用バッテリーの重量を考えると、望ましい挙動といえる。スタビリティ・コントロールの介入は控えめで、安定性の高さを伺わせる。

高速域でのロードノイズは小さめ。アスファルトが荒れた区間では、反響音が僅かに増すものの、概ね平静。リラックスして長距離移動できるはず。燃費は、高速道路を巡航させた300deで、駆動用バッテリーの充電量が乏しくても17.5km/Lを超えていた。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

運転支援システムは、衝突被害軽減ブレーキにアクティブ車線維持支援、ブラインドスポット・モニターなどが標準。いずれも、運転を妨げることなく機能していた。

歩行者にも対応した衝突被害軽減ブレーキや、制限速度に対応したアダプティブ・クルーズコントロールなど、更に高度なシステムはオプション。お安くはない。

ターゲット層の期待へ見事に応える

W206型Cクラスは、ブランド特有の高度な技術と快適性、存在感を享受できる、優れたモデルへ仕上がっている。プラグイン・ハイブリッドの動力性能や洗練度、電気だけで走れる距離も高く評価できる。また300deは、ディーゼルらしく燃費も素晴らしい。

高速道路での上質さは秀抜。遠方への出張から週末のゴルフ、年に数度の帰省でも、秀でた能力を発揮するはず。合理的な上級Dセグメント・モデルとして、説得力は非常に高い。ターゲット層の期待へ、見事に応えている。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

◯：80km以上電気だけで走れるプラグイン・ハイブリッド 不満ない動力性能 高速巡航時の快適性

△：競合より狭めの荷室 内装の高級感はほどほど 運転する魅力は高くない

メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）のスペック

英国価格：5万5245ポンド（約1127万円）

全長：4751mm

全幅：1820mm

全高：1455mm

最高速度：239km/h

0-100km/h加速：6.3秒

燃費：55.5-58.8km/L

CO2排出量：45g/km

車両重量：2248kg

パワートレイン：直列4気筒1993cc ターボチャージャー＋AC同期モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：19.5kWh

最高出力：313ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：9速オートマティック／後輪駆動