EVを想定しない基本設計の最古参

W206型メルセデス・ベンツCクラスは、電動化への転換期においても重要な位置にある。バッテリーEVを想定しない基本設計として、現ラインナップの最古参の1台でありつつ、高度なプラグイン・ハイブリッドも用意され、根強い支持率を維持している。

登場は2021年。モジュラー・リアII アーキテクチャを採用し、フロントに4気筒エンジンを縦置き。後輪駆動が基本だが、四輪駆動も上位モデルでは選択できる。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

エントリーグレードは、1.5Lガソリンターボが170psを発揮するC 180。1つ上の200は、203psを発揮する。258psの300と総合312psのプラグイン・ハイブリッド、300eには、2.0Lガソリンターボが組まれる。

今回試乗した2.0Lディーゼルターボのプラグイン・ハイブリッド、300deの最高出力は313ps。197psか265psのディーゼル・マイルド・ハイブリッドも、欧州では人気が高い。OM654型ユニットには、新しいクランクシャフトが与えられた。

最高140km/hまで電気だけで走行可

トランスミッションは、共通して9速オートマティック。300eと300deには、128psを発揮する駆動用モーターが実装され、最高140km/hまで電気だけで走行可能。駆動用バッテリーは荷室のフロア下に搭載され、19.5kWhの容量を持つ。

このバッテリーは小型化・高密度化され、荷室の段差は従来より小さくなった。DC急速充電にも対応する。そのかわり車重は軽くなく、300deでは2248kgもある。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

サスペンションは、前後ともマルチリンク。通常はコイルスプリングが支えるが、プラグイン・ハイブリッドとステーションワゴンには、セルフレベリング機能付きのエアスプリングが組まれる。

AMGラインを選ぶと、通常はコイルスプリングが短くなり、ステアリングラックはクイックになる。だが、300eと300deには与えられない。先代からの流れを汲む、程よく落ち着いたスタイリングは変わらず好印象だ。

運転のしやすさと快適性の落とし所

インテリアは、Dセグメント・クラスの中で間違いなくラグジュアリー。装備も充実している。エントリーグレードでも風合いの良い素材が用いられ、華やかな空間に仕立てられている。部分的に製造品質が及ばず、コスト重視の素材も散見されるが。

運転席周りは、体格の良い大人でも充分広く感じられ、ステアリングコラムやシートの調整域はかなり広い。ただし、試乗車のスポーツシートは、横方向や太もも周辺のサポート性が今ひとつ。ペダル周辺の空間には、若干ゆとりがない。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

フロントピラーが太く座面は低いものの、視界は全方向で良好。BMW 3シリーズほどスポーティな運転姿勢ではないが、運転のしやすさと快適性の望ましい落とし所だろう。

正面には、12.3インチのメーター用モニター。初めは情報量が多すぎるように思えるものの、表示内容は調整できる。その左側には、縦に長い11.9インチのセンター・タッチモニター。エアコンの操作メニューが、下部へ常時表示され好ましい。

操作性の良いMBUXシステム

後席側の広さは平均的。もう少し前後長があっても良いが、平均的な身長の大人なら、長時間も苦ではないはず。荷室容量は、サルーンで315L。駆動用バッテリーの影響で床面が高く、広くはない。しかしステーションワゴンなら、大幅に余裕が生まれる。

インフォテインメント・システムは、メルセデス・ベンツのMBUX。頻繁に使う項目は、ホーム画面から簡単にアクセスでき、スマートフォンとの連携も簡単にできる。



メルセデス・ベンツ C 300de ステーションワゴン（英国仕様）

センターモニターは斜めに取り付けられ、指紋が目立ちやすく、太陽の角度によっては反射が眩しいことも。ホーム画面には、追加したい項目があることも事実だ。

ステアリングホイール上のコントローラーで、カーソル操作はできる。必要ないのに、うっかり触れてしまうこともあるが。音声認識機能は、理解力に優れる。装飾的なアンビエントライトは、必要ならオフにできる。

