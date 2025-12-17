【あすの天気】日本海側で明け方にかけ雨や雪 太平洋側は朝から晴れる所多い
■全国の18日（木）の天気
大陸の高気圧が移動性となって日本海に中心を進め、日本付近を広く覆う見込みです。日本海側で明け方にかけて雨や雪の降る所がありますが、天気は回復するでしょう。太平洋側は、朝から晴れる所が多く、西・東日本の日本海側も、午後は晴れ間が出そうです。
北日本の日本海側は、雲がとれにくいでしょう。朝は北海道で冷え込みが強まり、北見では-21℃まで下がりそうです。水道の凍結に注意が必要です。日中は、北日本や北陸で17日より低くなりそうです。北海道は0℃に届かず、真冬日の所が多いでしょう。
【予想最低気温（前日差）】
札幌 -6℃（-1 1月上旬）
仙台 2℃（±0 12月上旬）
新潟 4℃（±0 12月上旬）
東京都心 5℃（＋2 12月上旬）
名古屋 5℃（＋1 12月上旬）
大阪 7℃（＋1 12月上旬）
広島 5℃（-1 12月上旬）
高知 5℃（＋1 12月上旬）
福岡 7℃（-2 12月上旬）
鹿児島 7℃（-1 平年並み）
那覇 18℃（＋2 12月上旬）
【予想最高気温（前日差）】
札幌 -1℃（±0 真冬日）
仙台 7℃（-3 12月下旬）
新潟 7℃（-3 12月下旬）
東京都心 13℃（-1 12月上旬）
名古屋 13℃（±0 12月上旬）
大阪 14℃（±0 12月上旬）
広島 15℃（＋4 11月下旬）
高知 17℃（±0 11月下旬）
福岡 15℃（-1 12月上旬）
鹿児島 17℃（±0 12月上旬）
那覇 23℃（-1 12月上旬）
■全国の週間予報
19日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道では、雨や雪が降りそうです。
20日は、北海道や、九州から東海で雨が降り、21日は全国的に雨の所が多くなりそうです。気温は19日以降、全国的に平年を上回り、週末は季節外れの暖かさとなるでしょう。20日は、北海道でも10℃を超える所がありそうです。