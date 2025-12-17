■全国の18日（木）の天気

大陸の高気圧が移動性となって日本海に中心を進め、日本付近を広く覆う見込みです。日本海側で明け方にかけて雨や雪の降る所がありますが、天気は回復するでしょう。太平洋側は、朝から晴れる所が多く、西・東日本の日本海側も、午後は晴れ間が出そうです。

北日本の日本海側は、雲がとれにくいでしょう。朝は北海道で冷え込みが強まり、北見では-21℃まで下がりそうです。水道の凍結に注意が必要です。日中は、北日本や北陸で17日より低くなりそうです。北海道は0℃に届かず、真冬日の所が多いでしょう。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 -6℃（-1 1月上旬）

仙台 2℃（±0 12月上旬）

新潟 4℃（±0 12月上旬）

東京都心 5℃（＋2 12月上旬）

名古屋 5℃（＋1 12月上旬）

大阪 7℃（＋1 12月上旬）

広島 5℃（-1 12月上旬）

高知 5℃（＋1 12月上旬）

福岡 7℃（-2 12月上旬）

鹿児島 7℃（-1 平年並み）

那覇 18℃（＋2 12月上旬）

【予想最高気温（前日差）】

札幌 -1℃（±0 真冬日）

仙台 7℃（-3 12月下旬）

新潟 7℃（-3 12月下旬）

東京都心 13℃（-1 12月上旬）

名古屋 13℃（±0 12月上旬）

大阪 14℃（±0 12月上旬）

広島 15℃（＋4 11月下旬）

高知 17℃（±0 11月下旬）

福岡 15℃（-1 12月上旬）

鹿児島 17℃（±0 12月上旬）

那覇 23℃（-1 12月上旬）

■全国の週間予報

19日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道では、雨や雪が降りそうです。

20日は、北海道や、九州から東海で雨が降り、21日は全国的に雨の所が多くなりそうです。

気温は19日以降、全国的に平年を上回り、週末は季節外れの暖かさとなるでしょう。20日は、北海道でも10℃を超える所がありそうです。