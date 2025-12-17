日テレNEWS NNN

■全国の18日（木）の天気
大陸の高気圧が移動性となって日本海に中心を進め、日本付近を広く覆う見込みです。日本海側で明け方にかけて雨や雪の降る所がありますが、天気は回復するでしょう。太平洋側は、朝から晴れる所が多く、西・東日本の日本海側も、午後は晴れ間が出そうです。

北日本の日本海側は、雲がとれにくいでしょう。朝は北海道で冷え込みが強まり、北見では-21℃まで下がりそうです。水道の凍結に注意が必要です。日中は、北日本や北陸で17日より低くなりそうです。北海道は0℃に届かず、真冬日の所が多いでしょう。

【予想最低気温（前日差）】
札幌　　　-6℃（-1　1月上旬）
仙台　　　2℃（±0　12月上旬）
新潟　　　4℃（±0　12月上旬）
東京都心　5℃（＋2　12月上旬）
名古屋　　5℃（＋1　12月上旬）
大阪　　　7℃（＋1　12月上旬）
広島　　　5℃（-1　12月上旬）
高知　　　5℃（＋1　12月上旬）
福岡　　　7℃（-2　12月上旬）
鹿児島　　7℃（-1　平年並み）
那覇　　　18℃（＋2　12月上旬）

【予想最高気温（前日差）】
札幌　　　-1℃（±0　真冬日）
仙台　　　7℃（-3　12月下旬）
新潟　　　7℃（-3　12月下旬）
東京都心　13℃（-1　12月上旬）
名古屋　　13℃（±0　12月上旬）
大阪　　　14℃（±0　12月上旬）
広島　　　15℃（＋4　11月下旬）
高知　　　17℃（±0　11月下旬）
福岡　　　15℃（-1　12月上旬）
鹿児島　　17℃（±0　12月上旬）
那覇　　　23℃（-1　12月上旬）

■全国の週間予報
19日は、全国的に晴れる所が多いでしょう。ただ、北海道では、雨や雪が降りそうです。

20日は、北海道や、九州から東海で雨が降り、21日は全国的に雨の所が多くなりそうです。

気温は19日以降、全国的に平年を上回り、週末は季節外れの暖かさとなるでしょう。20日は、北海道でも10℃を超える所がありそうです。