Àî¹ç½Ó°ì»á¡¡¼«¿È¤Ë´Ø¤¹¤ë½µ´©Ê¸½Õ¤Îµ»ö¤ò´°Á´ÈÝÄê¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÀî¹ç½Ó°ì»á¡Ê62¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½µ´©Ê¸½Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤ò½ä¤ëµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼ÂÌµº¬¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Àî¹ç»á¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖÀè½µ¡¢Ê¸½Õ¤Îµ¼Ô¤¬¼«Âð¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤¬»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Ù¡¢»äÀ¸³è¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¼«Âð¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤½¤Î¾ì¤Ç¾¯¤·ÂÐ±þ¤·¤ª°ú¤¼è¤êÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¡¢ÍâÆü¤³¤Á¤é¤«¤éÊ¸½Õ¤Ë½Ð¸þ¤¼èºàÂÐ±þÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öµ»ö¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÙ¤Î»ä¤Îµ»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö»ä¤Ï¿Í¤Ë¥¿¥«¥Ã¤¿¤ê¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤¿»ö¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¤½¤¦¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÌÀÆü¡¢ËÜ»ï¤¬½Ð¤¿¸å¤ËÀâÌÀÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£