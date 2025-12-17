イチジク生産の北限の地と呼ばれるにかほ市で、イチジクを使った新たな商品が開発されました。



イチジクの加工品というと、甘く煮た「甘露煮」が有名ですが、開発に10年かかったという新商品は、大人な味わいの逸品です。



にかほ市産のイチジクを使ったリキュール「フィグルネ」です。



雪国ならではの寒さに強い品種「ブルンスウィッグ」の味わいを生かした、アルコール度数32度の本格派です。





「北限のイチジク」の産地にかほ市大竹地区にある、佐藤勘六商店。甘露煮をはじめとしたイチジクの加工品や地酒を販売している、創業85年の老舗です。「フィグルネ」を開発した、四代目の佐藤玲さん。イチジクとアルコールの相性の良さに注目し、10年ほど前に開発に取りかかりましたが、その道のりは平坦ではありませんでした。佐藤玲社長「イチジクのことを知り尽くしていると思っているので、イチジクの味をアルコールの中でどう表現しようかということは悩みまして、アルコール度数ですとか、漬け込みの時間とか、その辺りのバランスは結構時間がかかって苦労したかなとは思っています」秋田県総合食品センターと研究や試作を重ねて、今月10日、ようやく発売にこぎつけました。佐藤玲社長「いろんなパターンを試した時に、あ、これだなってピーンと来たので、これはなんか降ってきたなみたいな感じはあったので」「味もそうですけど、ボトルができて、ラベルができて、貼った時に、やっと会えたねみたいな感じはあったので、やっぱり感慨深いものはありましたね」佐藤さんおすすめの飲み方、「ソーダ割り」で試飲させてもらいました。中村真梨子記者「あ、すごい！スモーキーです！イチジクの甘露煮独特の、甘みのあるスモーキーな香りがします。ただ、その後にわりと爽やかな風味も鼻からすーっと抜けていきますね。すごい、深くて味わいのある1杯です」「フィグルネ」という名前は、「イチジク」と「月」、それに「雪」を意味する英語とフランス語を組み合わせた造語。雪で真っ白になったイチジク畑が月で照らされる幻想的な風景が、「フィグルネ」の奥深い味わいを表現しています。佐藤玲店長「秋田のイチジク、好きになっていただいている方にはもちろん楽しんでほしいんですけれども、アルコールっていうところで、初めてイチジクに出会う方、いらっしゃると思うので、そういう輪に乗っていけたらなと思っていて、それは都会の人たちとか、秋田県じゃない人、ひいては海外の人にも伝わるような商品づくりをしていきたいなと思ってます」「フィグルネ」は、佐藤勘六商店や道の駅象潟などで販売しているほか、佐藤勘六商店のオンラインショップでも購入することができます。

