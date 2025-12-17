歯や口のケア用品などを製造している大阪の企業が秋田大学と連携協定を結びました。



県民の健康増進などにつなげるため、虫歯になったことがない、健康な人の口から発見された乳酸菌を使った製品で研究を進めます。



秋田大学と連携協定を結んだのは、歯や口のケア用品などを製造している大阪のジェクスです。



梶川裕次郎社長が秋田大学を訪れ、南谷佳弘学長と協定書を交わしました。



口の中の環境と病気との関わりを調べる研究や、医療・公衆衛生分野での人材育成などで協力することにしています。





ジェクス 梶川裕次郎社長「この協定が単なる形式的なものに終わることなく、秋田県民の皆さんの健康増進生活習慣病の改善、実効性のる活動へ発展していくよう誠心誠意努めてまいります所存でございます」ジェクスが製造しているハミガキジェルやマウスウォッシュにはL8020乳酸菌が入っています。L8020乳酸菌は虫歯になったことがない、健康な人の口から発見され、様々な病気のリスクを高める歯周病を引き起こす細菌にも有効だと証明されています。秋田大学によりますと、L8020乳酸菌入りの製品で口の中を善玉菌が優位な環境にしたうえで食道がんの手術を行うと、術後の誤嚥による肺炎を減らせるだけでなく、がん細胞の増えるスピードを遅らせ、再発の予防につながる可能性があるということです。ジェクスと秋田大学は、大規模なモニター調査も実施する計画で、県民の健康意識の向上や生活習慣を改善する取り組みにも力を入れることにしています。