県議会は16日に引き続き、締めくくりの質疑総括審査が行われ、クマ対策について議論が交わされました。



鈴木知事は、行政だけでは対応はできないとして県民の力も借りながら被害を防ぐ運動をしなければいけないと述べました。



17日の県議会総括審査では、クマを適正な頭数まで減らす「管理捕獲」について議員が県の考えを質しました。



武内伸文議員

「ハンターの人数は、捕獲目標が決まった時に本当にそれはまかなえる分だけのハンターが揃うかどうかってことについては、いかが考えてますでしょうか」





県生活環境部 信田真弓部長「春の捕獲に出てくださる方、できるだけ多くお願いしたいということで市町村や猟友会に働きかけてまいります」県によりますと、狩猟免許がある人は県内で延べ約1,200人いる一方、仕事や生活の関係から平日の日中には活動できない人が少なくありません。こうした中、いわゆる公務員ハンターを巡っては県内16の市町村が採用を検討しているということです。鈴木知事「行政のマンパワーだけでですね、捕獲であったり刈り払いであったり放任果樹の対応であったりというようなことできません」そのうえで鈴木知事は「県民の力も借りながらみんなで被害を防いでいこうという運動をしなければいけない」と述べました。